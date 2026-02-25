Farruko reivindica a Panamá como origen del reguetón y desata debate sobre la historia del género urbano

El cantante puertorriqueño Farruko volvió a sacudir la conversación del movimiento urbano tras publicar un adelanto audiovisual de su próximo proyecto musical, en el que reconoce a Panamá como el punto de partida del reguetón.

El artista aseguró, sin titubeos, que el género no surgió de manera espontánea, sino que tiene raíces profundas en el Caribe, destacando especialmente el papel del reggae en español desarrollado en el istmo.

En el tráiler, que aún no revela el nombre oficial de la producción, el intérprete hace una declaración directa que ha generado reacciones en toda la industria: “El reguetón no nació de la nada. Tiene historia. Tiene sangre. Tiene Caribe”. Con esa frase, el exponente urbano valida la influencia cultural afrocaribeña que dio forma al sonido que hoy domina las plataformas digitales y escenarios internacionales.

El mensaje más contundente llega cuando afirma: “Y Panamá puso la primera semilla”. Sus palabras han sido interpretadas como un reconocimiento explícito al movimiento de reggae en español que floreció en territorio panameño décadas antes de la masificación global del reguetón. El adelanto audiovisual, cargado de símbolos caribeños y referencias históricas, se presenta más como un manifiesto cultural que como una simple estrategia promocional.

Lejos de centrarse únicamente en la música comercial, el nuevo proyecto de Farruko apunta hacia una narrativa documental y educativa. Las etiquetas compartidas junto al video, como #RaízCaribeña y #ReggaeEnEspañol, refuerzan la intención de resaltar el contexto histórico que dio origen al movimiento urbano.

El artista describe la iniciativa como un acto de respeto hacia “la nación que puso la primera semilla”, subrayando que el fenómeno global actual no puede entenderse sin reconocer sus antecedentes caribeños. El audiovisual funciona, en ese sentido, como una declaración cultural que busca reescribir o, al menos, ampliar la conversación sobre el origen del reguetón.

Durante años, el debate sobre dónde nació el género ha estado marcado por distintas posturas entre Puerto Rico y Panamá. Sin embargo, la intervención de una figura internacional como Farruko reaviva el tema desde una perspectiva conciliadora, que reconoce el intercambio cultural en el Caribe como eje central del desarrollo del ritmo.

Las redes sociales estallaron tras la difusión del tráiler. Artistas, productores y fanáticos panameños expresaron orgullo por las declaraciones del cantante boricua. Muchos interpretaron el gesto como una validación histórica largamente esperada dentro de la industria.

“Este tráiler no es solo música… es reconocimiento a una nación que abrió el camino”, ha sido uno de los mensajes más compartidos por seguidores que celebran el protagonismo otorgado al istmo en la narrativa del reguetón.

El impacto mediático también reactivó discusiones académicas y culturales sobre la evolución del género urbano. Especialistas en música caribeña han señalado en múltiples ocasiones que el reggae en español fue una pieza clave para adaptar los ritmos jamaiquinos al contexto latino, sentando bases sonoras que posteriormente evolucionaron hacia el reguetón moderno.

Aunque todavía no se conocen detalles sobre el formato definitivo del lanzamiento, si será un álbum conceptual, un documental o una producción híbrida, la expectativa crece en torno a la posible participación de figuras históricas del movimiento urbano en Panamá.

La iniciativa de Farruko podría convertirse en uno de los proyectos más significativos de su carrera, no solo por su contenido musical, sino por su peso cultural. Al colocar la conversación sobre el origen del reguetón en el centro del debate, el artista abre espacio para una revisión histórica que trasciende fronteras.

Más allá de las controversias habituales en la industria, el mensaje central parece claro: el reguetón es el resultado de un proceso colectivo caribeño. Con frases como “El reguetón no nació de la nada. Tiene historia. Tiene sangre. Tiene Caribe” y “Y Panamá puso la primera semilla”, Farruko no solo promociona un proyecto, sino que impulsa una conversación necesaria sobre identidad, memoria y legado musical.

En un momento en que el género domina el mercado global, esta mirada hacia sus raíces podría fortalecer el reconocimiento de quienes sentaron las bases del sonido urbano mucho antes de que conquistara el mundo.