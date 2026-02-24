Inicia rodaje de la temporada 3 de Merlina y suma a Winona Ryder

La combinación de Jenna Ortega, Tim Burton y ahora Winona Ryder anticipa una entrega que promete mantener, e incluso elevar, el nivel de misterio, identidad visual y magnetismo que caracteriza a la serie.

La plataforma Netflix confirmó oficialmente el inicio de las grabaciones de la tercera temporada de Merlina y anunció una incorporación que ha entusiasmado a los seguidores del universo gótico contemporáneo: Winona Ryder formará parte del elenco en los nuevos episodios.

La noticia no solo amplía el reparto de la exitosa serie protagonizada por Jenna Ortega, sino que también refuerza el vínculo creativo con Tim Burton, figura clave en la estética y narrativa del proyecto

Ryder dará vida a un personaje llamado “Tabitha” y tendrá participación en varios episodios de la tercera entrega. Aunque los detalles sobre su papel se mantienen bajo reserva, su llegada representa uno de los fichajes más relevantes desde el estreno de la serie.

La incorporación vuelve a reunir en pantalla a Ryder y Ortega, quienes recientemente trabajaron juntas en Beetlejuice Beetlejuice. Tras esa colaboración, el público destacó la conexión entre ambas intérpretes y el simbolismo generacional que encarnan dentro del cine de estética oscura vinculado a Burton.

Para muchos fanáticos, este nuevo cruce consolida una especie de “traspaso de antorcha” entre dos figuras que han marcado distintas etapas del imaginario gótico en la cultura popular.

La presencia de Ryder en “Merlina” implica también su retorno a un entorno creativo que ha sido fundamental en su carrera. La actriz protagonizó clásicos como Beetlejuice y Edward Scissorhands, además de participar en Frankenweenie, consolidando una colaboración histórica con Burton.

El propio director celebró públicamente la noticia. En declaraciones afirmó: “Estoy muy feliz de que Winona se haya unido a nosotros; encaja a la perfección en este mundo. Y es una querida amiga. Siempre me siento afortunado de trabajar con ella”.

Sus palabras subrayan no solo la afinidad artística entre ambos, sino también una relación profesional que ha definido algunos de los títulos más influyentes del cine fantástico de las últimas décadas.

Al Gough y Miles Millar, creadores y showrunners de la serie, también se pronunciaron sobre el fichaje. “En cuanto a los marginados, Winona Ryder es la mejor. Su legendaria colaboración con Tim Burton ha definido algunos de los personajes más inolvidables del cine”, señalaron.

La declaración refuerza la idea de que la tercera temporada apostará por profundizar en la identidad alternativa y el tono oscuro que convirtió a “Merlina” en un fenómeno global desde su estreno en 2022.

Desde su debut, la serie se ha consolidado como una de las producciones más vistas de Netflix, revitalizando el universo de la familia Addams con un enfoque juvenil, misterioso y visualmente impactante. La interpretación de Jenna Ortega como la enigmática estudiante de Nevermore Academy fue ampliamente celebrada por crítica y público.

Ahora, con el inicio del rodaje de la tercera temporada, la producción parece apostar por expandir su mundo narrativo con figuras emblemáticas que fortalezcan el ADN burtoniano del proyecto.

La suma de Ryder no solo aporta peso actoral, sino también un valor simbólico: representa una conexión directa con la era dorada del cine gótico de los años noventa y establece un puente con las nuevas generaciones que han adoptado la serie como referente cultural.

Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre la trama ni fecha de estreno, la confirmación de las grabaciones y el anuncio del nuevo fichaje ya han generado gran expectativa en redes sociales.

Con esta decisión, Netflix no solo potencia el atractivo de la tercera temporada, sino que consolida a “Merlina” como uno de los pilares actuales del entretenimiento de estética oscura.