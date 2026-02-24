Champions League resultados | El sorprendente Bodo/Glimt enmudeció al San Siro y avanzó a la siguiente ronda

Milán, Italia/El Bodo/Glimt protagonizó este martes una de las grandes sorpresas de esta edición de la Champions League al imponerse 2-1 al Inter de Milán en San Siro (3-1 en la ida) y certificar su boleto a octavos de final.

El modesto equipo noruego del Círculo polar ártico ha ganado desde el inicio de la competición al Manchester City y al Atlético de Madrid, además del conjunto nerazzurro, finalista en 2025.

Los noruegos Jens Hauge (58') y Håkon Evjen (72') marcaron para el Bodo, antes de que Alessandro Bastoni (76') recortase para el Inter.

Los escandinavos continuarán su epopeya en esta Champions enfrentándose en octavos al Manchester City o al Sporting de Portugal.

Cuatro veces campeón del campeonato noruego en los últimos años, y semfinalista de la última Europa League, el club de la ciudad de Bodo protagonizó una de las grandes gestas de esta Champions al eliminar al vigente subcampeón y actual líder de la Serie A italiana, un club con tres "Orejonas" en sus vitrinas.

Un gol de Jens Petter Hauge tras una horrenda falla del defensa suizo Manuel Akanji en la salida del Inter, a los 58 minutos, acabó con las ilusiones del vicecampeón de Europa de dar vuelta a la derrota 3-1 sufrida en la ida.

Akanji intentó ceder al portero interista, el también suizo Yann Sommer, pero erró y le dejó el balón servido a la entrada del área a Ole Didrik Blomberg.

El atacante noruego remató, Sommer rechazó y Hauge, con el arco libre silenció el San Siro. Fue su sexto gol en diez partidos en el torneo.

Hasta entonces el partido había sido un monólogo.

Desde el inicio mismo del encuentro el Inter salió en busca de la remontada de forma desordenada y cargó de centros el área noruega, pero entre el portero ruso Nikita Haikin y, en especial, el espigado defensa central Odin Bjørtuft se encargaron de abortar cualquier intento local.

El Inter extrañó en demasía a su capitán y goleador, el lesionado atacante argentino Lautaro Martínez, que sufrió una distensión en el soleo de la pierna izquierda en la ida y tiene para al menos tres semanas de baja.

No tuvo a nadie que finalizara las jugadas o que pescara algún balón suelto en la infinidad de centros que tiró.

Con el vicecampeón de Europa tambaleándose tras la apertura del Bodo/Glimt, catorce minutos después llegó el golpe de nocaut.

El talentoso 10 del equipo noruego, Hakon Evjen, culminó un perfecto contragolpe que agarró a la defensa local desarmada y con un remate cruzado desde la entrada del área mayor dejó sin asunto a un indefenso Sommer.

El defensa nerazzurro Bastoni descontó cuatro minutos después pero su gol solo valió para maquillar el resultado.

En los otros dos partidos del día se cumplieron los pronósticos y avanzaron a octavos los dos favoritos, que habían ganado fuera de casa en la ida.

El Newcastle venció 3-2 al Qarabag de Azerbaiyán (9-3 en el global de la eliminatoria), y el Bayer Leverkusen empató a cero ante Olympiakos (2-0 en el global).

