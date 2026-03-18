Zelenski afirma que Ucrania envió 201 expertos en drones a Oriente Medio

Ucrania, que desde el inicio de la invasión rusa ha enfrentado andanadas de drones lanzados por Moscú y ha adquirido experiencia en la lucha contra estos aparatos.

Ucrania envió 201 expertos en drones a Oriente Medio para ayudar a sus aliados en la región a interceptar drones iraníes, afirmó el martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante un discurso en el Parlamento británico.

"Hay 201 ucranianos en Oriente Medio y en el Golfo, y otros 34 están listos para ser desplegados", declaró Zelenski.

Aprovechando la visita de Zelenski a Londres, Reino Unido y Ucrania deben firmar un acuerdo en materia de defensa, destinado a enfrentar la amenaza de los drones de bajo costo, anunció el martes Downing Street.

El acuerdo pretende apoyarse en "la experiencia de Ucrania y la base industrial del Reino Unido para fabricar y suministrar drones, así como capacidades innovadoras", según el gobierno británico.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, a finales de febrero, Irán ha utilizado principalmente misiles balísticos contra Israel pero también se ha apoyado en drones para atacar a los países del Golfo.

Estos drones de diseño iraní, llamados Shahed, son baratos de producir, pero han causado importantes daños en Oriente Medio.

Los 201 ucranianos enviados a Oriente Medio "son expertos militares, capaces de prestar ayuda y defenderse contra los drones" iraníes, explicó Zelenski en el Parlamento británico.

Ucrania, que desde el inicio de la invasión rusa ha enfrentado andanadas de drones lanzados por Moscú y ha adquirido experiencia en la lucha contra estos aparatos.

El acuerdo también prevé la financiación, por valor de 500.000 libras (unos 650.000 dólares), de un nuevo grupo dedicado a concentrar conocimiento, tecnología y expertos para desarrollar y aplicar la inteligencia artificial (IA) en el ámbito militar.