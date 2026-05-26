Trump eleva cuota de refugiados para acoger a 10.000 sudafricanos blancos más

En 2025, la administración Trump redujo a 7.500 el número máximo de refugiados admitidos en Estados Unidos, frente a los 125.000 del año anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó de 7.500 a 17.500 el tope anual de refugiados en el país para poder acoger a hasta 10.000 sudafricanos blancos adicionales, según una decisión publicada el martes en el diario oficial, el Federal Register.

En 2025, la administración Trump redujo a 7.500 el número máximo de refugiados admitidos en Estados Unidos, frente a los 125.000 del año anterior. Entonces dijo que quería dar prioridad a la minoría blanca de Sudáfrica.

De hecho, las 4.499 personas admitidas en Estados Unidos como refugiadas desde el comienzo del año fiscal (que inició el 1 de octubre) son sudafricanas, con la excepción de tres afganos, según la tabla del Departamento de Estado estadounidense que las registra hasta el 31 de marzo.

El gobierno de Trump acusa a las autoridades sudafricanas de "persecución" de los afrikáneres, descendientes de los colonos europeos del país. Además le reprocha a Pretoria su denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por "genocidio" contra Israel por la guerra en Gaza.

En una decisión fechada el 21 de mayo y publicada el martes, Trump invoca una "situación de emergencia", provocada según él por "un reciente aumento de la incitación a la violencia de carácter racial" por parte del gobierno y partidos políticos sudafricanos.

En consecuencia, ordena que el tope de 7.500 refugiados al año se aumente en 10.000, y precisa que "las admisiones adicionales deberán otorgarse a afrikáneres de Sudáfrica".

El gobierno de Trump impuso aranceles del 30% a los productos sudafricanos alcanzados por sus medidas aduaneras, los más elevados entre los países del África subsahariana, y boicoteó en noviembre la cumbre del G20 en Johannesburgo.

Los afrikáneres constituyen la mayoría de la población blanca de Sudáfrica.

De este sector de la población proceden los dirigentes políticos que instauraron el apartheid, el sistema de segregación racial que desde 1948 hasta comienzos de los años 1990 privó a la población negra —abrumadoramente mayoritaria— de la mayoría de sus derechos.