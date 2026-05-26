Fundamorgan abre convocatoria de microfondos para jóvenes emprendedores en Panamá

La fecha límite para inscribirse será el próximo 2 de junio de 2026, a través del formulario habilitado por la organización.

Ciudad de Panamá/Jóvenes emprendedores panameños entre 18 y 30 años podrán participar en la tercera edición de los “Microfondos Concursables”, una iniciativa impulsada por la Fundamorgan que busca promover el liderazgo juvenil a través de emprendimientos con impacto social y ambiental.

Como parte de esta convocatoria, se entregarán tres fondos de apoyo de 2 mil dólares cada uno para fortalecer las propuestas ganadoras, además de brindar un proceso integral de formación, mentorías y acompañamiento especializado enfocado en el desarrollo de proyectos sostenibles con impacto positivo en las comunidades del país.

El programa contempla mentorías con expertos y un proceso de evaluación centrado en aspectos como innovación, sostenibilidad, finanzas y modelos de negocio, con el objetivo de acompañar a los participantes desde la conceptualización hasta el fortalecimiento de sus iniciativas.

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Entre los requisitos para participar se establece que los aspirantes deben ser estudiantes o egresados de colegios oficiales. Las postulaciones podrán realizarse de manera individual o en equipos de hasta tres personas.

La fecha límite para inscribirse será el próximo 2 de junio de 2026, a través del formulario habilitado por la organización.

Desde Fundamorgan indicaron que la convocatoria está dirigida a jóvenes emprendedores de todo el país interesados en potenciar sus ideas, acceder a formación especializada y desarrollar proyectos capaces de generar impacto social y ambiental en Panamá.