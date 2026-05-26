Meduca confirma renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas como rectora de la Unachi

El Ministerio de Educación informó además que, mediante la nota DM-SG-106-209-2026 del 25 de mayo de 2026, remitió al Consejo General Universitario no solo la carta de renuncia, sino también las denuncias y quejas recibidas contra la administración universitaria.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó este martes que la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas, presentó formalmente su renuncia al cargo el pasado 11 de mayo de 2026, durante una reunión sostenida con la ministra de Educación, Lucy Molinar.

A través de un comunicado oficial, el Meduca informó que Medianero de Bonagas acudió personalmente a las instalaciones de la entidad en Cárdenas y solicitó reunirse con la titular de Educación, encuentro en el que comunicó su “decisión voluntaria de renunciar”, además de solicitar el pago de sus prestaciones laborales.

Según el ministerio, tras culminar la reunión, la rectora entregó en la sección de secretaría la carta de renuncia dirigida al Consejo General Universitario de la Unachi, documento en el que establece que su salida será efectiva a partir del 11 de junio de 2026, con el objetivo de permitir una transición ordenada dentro de la universidad.

En la carta, cuya divulgación se hizo pública este martes, Medianero de Bonagas señaló que deja el cargo tras once años de gestión “con la satisfacción del deber cumplido” y afirmó que su decisión responde a lo que considera más conveniente para “la estabilidad, continuidad y desarrollo” de la institución.

“Considero que esta decisión responde a lo que estimo más conveniente para la estabilidad, la continuidad y el desarrollo de la Universidad Autónoma de Chiriquí, con la certeza de que nuevas energías y perspectivas podrán seguir impulsando su crecimiento”, expresó en la misiva.

Puedes leer: Etelvina Medianero de Bonagas presenta su renuncia a la rectoría de la Unachi tras 11 años en el cargo

Pese a ello, la Unachi ha mantenido hasta el momento la postura de que no existe una renuncia oficial de la rectora, aun cuando la carta fue presentada ante el Meduca y posteriormente remitida formalmente al Consejo General Universitario.

El Ministerio de Educación informó además que, mediante la nota DM-SG-106-209-2026 del 25 de mayo de 2026, remitió al Consejo General Universitario no solo la carta de renuncia, sino también las denuncias y quejas recibidas contra la administración universitaria.

Entre la documentación enviada figura además un informe de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), el cual revela presuntas irregularidades relacionadas con nepotismo dentro de la universidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Antai recomienda la destitución de aproximadamente 15 funcionarios por supuestas anomalías en sus nombramientos, así como la aplicación de sanciones económicas contra otros 12 servidores públicos vinculados a la institución.

La situación ha generado nuevas tensiones en torno al futuro administrativo de la Unachi, mientras se espera que el Consejo General Universitario se pronuncie sobre la renuncia y defina los pasos a seguir para la eventual transición de mando en la universidad chiricana.