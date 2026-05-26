Mundial 2026 | Alberto Quintero defiende su convocatoria y pide respeto para la LPF

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Panamá/La convocatoria de Alberto “Negrito” Quintero a la selección de Panamá para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una de las historias más destacadas dentro de la lista presentada por el entrenador Thomas Christiansen.

El experimentado futbolista, que milita en el Plaza Amador, aseguró que nunca perdió la fe de regresar al combinado nacional y dejó un contundente mensaje en defensa de la Liga Panameña de Fútbol (LPF)

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“En ningún momento dudé. Siempre tuve fe y perseverancia. Soy un chico que siempre ha trabajado con mucha humildad y sacrificio”, expresó Quintero, quien destacó el trabajo realizado durante los últimos dos años y medio en el fútbol panameño.

El atacante recordó que durante ese tiempo disputó cinco finales con Plaza Amador y buscó transmitir experiencia y liderazgo a las nuevas generaciones. “Siempre traté de dar el ejemplo a los más chicos, llegando primero a los entrenamientos y manteniendo el hambre de competir”, comentó.

Alberto Quintero también dejó claro que los jugadores del torneo local merecen las mismas oportunidades que quienes militan en el extranjero. “No pueden menospreciar nuestra liga. Nosotros también tenemos las mismas oportunidades que los que están afuera. Todos competíamos por uno de los 26 cupos”, afirmó.

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El futbolista canalero vivirá ahora una experiencia distinta a la del Mundial de Rusia 2018, torneo que no pudo disputar debido a una lesión. En esta ocasión, el veterano jugador considera que llega con un rol mucho más importante dentro del grupo.

“Rusia me lo perdí por lesión y ahora me toca con un rol diferente. Hoy puedo ser uno de los líderes dentro de la selección de Panamá y eso me llena de orgullo”, señaló.

Además, Quintero aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo al delantero Kadir Barría, quien no logró entrar en la lista definitiva de Thomas Christiansen para el Mundial 2026.

“Es un chico muy joven y está haciendo las cosas muy bien. Esta decisión no debe afectarlo, al contrario, debe ayudarlo a seguir esforzándose porque sentimos que será muy importante para la selección en los próximos años”, expresó.

El experimentado futbolista también destacó la fortaleza del grupo panameño y aseguró que el equipo llega al Mundial 2026 con la mentalidad de competir ante cualquier rival. “Nos estamos preparando física y mentalmente de la mejor manera. Tenemos un grupo muy unido y queremos competir partido a partido”, indicó.

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Uno de los mensajes más fuertes de Alberto “Negrito” Quintero estuvo relacionado con las constantes críticas hacia la LPF, torneo que defendió asegurando que ha sido clave en el crecimiento del fútbol panameño.

“Hace mucho tiempo menosprecian la LPF y a mí me cansa escuchar eso. Si vemos la lista, muchos de los 26 salimos de la Liga Panameña de Fútbol. Ya es hora de defender nuestra liga”, manifestó.

Aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar en infraestructura y organización, el jugador insistió en que los futbolistas del campeonato local han demostrado capacidad para competir a nivel internacional.

“Nosotros también hemos hecho méritos para estar aquí. Lo hemos demostrado en torneos internacionales y siendo protagonistas en Panamá”, agregó.

Finalmente, Quintero dejó claro que no llega al Mundial únicamente para aportar experiencia en el camerino, sino para competir por un puesto dentro del equipo titular.

“Yo no vengo aquí solo para hacer grupo. Vengo con muchas ganas de jugar y de ponerle las cosas difíciles a los más jóvenes. Por algo el profe Thomas Christiansen me tiene entre los 26”, concluyó.

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