Mundial 2026 | 'Tenemos las herramientas para hacer historia', Édgar Bárcenas tras ser convocado por Panamá

Bárcenas asegura que el grupo está listo para buscar sus primeros tres puntos en la gran cita mundialista.

Ciudad de Panamá/El mediocampista panameño Édgar Yoel Bárcenas no oculta su felicidad tras confirmarse su llamado para la Copa del Mundo 2026.

Luego de un año que él mismo define como el más difícil de su carrera debido a las lesiones, el jugador del Mazatlán de México asegura que el grupo está listo para buscar sus primeros tres puntos en la gran cita mundialista y demostrar que la selección de fútbol de Panamá no va solo de paseo.

Bárcenas destaca que, a pesar de los baches físicos, su ética de trabajo y resiliencia le permitieron recuperar su mejor versión para ser una pieza clave tanto en su club como en los últimos partidos de la selección.

Con la mira puesta en los próximos amistosos de preparación, el futbolista canalero enfatiza que el plantel ya se encuentra en modo mundial y que la prioridad absoluta de los 26 convocados por el cuerpo técnico es cuidarse al máximo en el aspecto físico, ya que la exigencia de los rivales que se avecinan será total.

Respecto al regreso de figuras experimentadas, el volante valoró el llamado de sus compañeros y reiteró su total disposición para aportar al equipo desde la posición en la que el entrenador decida utilizarlo, con la firme convicción de que este torneo será la oportunidad perfecta para que el fútbol panameño vuelva a romper moldes en el extranjero.

La selección de Panamá disputará la fase de grupos del Grupo L en la Copa Mundial 2026, enfrentando a Ghana el 17 de junio, a Croacia el 23 de junio y a Inglaterra en el cierre de esta primera ronda el 27 de junio.