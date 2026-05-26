EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Se acabó la espera y los misterios han quedado atrás. En un marco inmejorable desde las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal de Panamá, el director técnico Thomas Christiansen ha hecho oficial la lista de los 26 jugadores convocados que portarán el escudo de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) en la Copa Mundial de la FIFA 2026