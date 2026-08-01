Tiroides: la pequeña glándula que controla tu energía, peso y estado de ánimo

El Dr. Juan P. Brito Campana, endocrinólogo de Mayo Clinic explica por qué esta glándula con forma de mariposa es clave para el metabolismo y advierte sobre los peligros de los suplementos milagrosos.

Ubicada en la base del cuello, la glándula tiroides tiene forma de mariposa y un gran impacto en el organismo. Produce dos hormonas principales: tiroxina (T4) y triyodotironina (T3), que afectan el metabolismo: controlan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal y el peso. Y cuando esta glándula falla, el cuerpo entero lo resiente.

Las dos caras de la disfunción tiroidea

El endocrinólogo de Mayo Clinic, Juan P. Brito Campana explica que cuando la tiroides funciona mal, existen dos extremos: El hipotiroidismo, que ocurre cuando la glándula no produce suficiente hormona tiroidea. Es la afección más frecuente, afecta aproximadamente al 2% o 3% de la población, y sus síntomas suelen desarrollarse lentamente a lo largo de varios años. Entre ellos se incluyen cansancio, aumento de peso, sensibilidad al frío, estreñimiento, piel seca, debilidad muscular, depresión y problemas de memoria. En las etapas iniciales, estos signos pueden ser tan sutiles que muchas personas los atribuyen simplemente al envejecimiento.

Mientras que en el extremo opuesto está el hipertiroidismo, cuando la tiroides produce demasiada hormona. Esta condición acelera el metabolismo y provoca síntomas como pérdida de peso involuntaria, latidos cardíacos rápidos o irregulares, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, temblores en las manos y mayor sensibilidad al calor. El endocrinólogo de Mayo Clinic, Juan P. Brito Campana lo describe como: “tomar diez tazas de café”.

Te puede interesar: Virus sincitial deja 13 muertes en Panamá; 12 de las víctimas eran menores de cinco años

Mitos extendidos

Uno de los conceptos erróneos más comunes que escuchan los endocrinólogos en su consulta es la atribución del sobrepeso a la tiroides. “Cuando la tiroides está enferma y produce poca hormona, el metabolismo baja y la gente gana en promedio tres o cuatro libras de peso”, aclara el Dr. Brito Campana. “Pero tiene que estar sin diagnosticar y sin tratar durante mucho tiempo para que se manifieste de esa manera”.

En la era de internet y los remedios virales, circulan todo tipo de suplementos que prometen mejorar la salud de la tiroides. “Hay productos que llevan el nombre de "salud de tiroides" y contienen concentraciones muy altas de yodo y aunque el yodo es esencial para que la tiroides funcione correctamente, ya hoy día los alimentos y la sal tienen el yodo necesario” explica el Dr. Brito Campana, asegurando que “no se ha comprobado que esos suplementos funcionen”. Comer una dieta balanceada hace que tomar yodo extra sea innecesario. De hecho, demasiado yodo puede causar hipertiroidismo en algunas personas. Para mantener una tiroides saludable, simplemente hay que comer de forma normal.

Mira también: Dengue en aumento: reportan 6 víctimas en lo que va del año, Minsa hace llamado urgente a eliminar los criaderos

Cuando la tiroides afecta el estado de ánimo

La enfermedad tiroidea no solo impacta el metabolismo; también puede afectar el estado de ánimo. En el hipertiroidismo, los síntomas emocionales incluyen ansiedad, nerviosismo e irritabilidad. En el hipotiroidismo, la depresión y el cansancio inusual son frecuentes. En general, cuanto más grave es la enfermedad tiroidea, más graves son los cambios de estado de ánimo. La buena noticia es que el tratamiento suele mejorar estos síntomas.

La señal que no hay que ignorar

Ante síntomas como cansancio extremo, palpitaciones, cambios de peso sin explicación o hinchazón en la base del cuello, lo recomendable es acudir al médico. Existen análisis de sangre precisos para diagnosticar tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. La tiroides no es una excusa, es una señal. Y prestarle atención puede marcar la diferencia.