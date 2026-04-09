Dengue en aumento: reportan 6 víctimas en lo que va del año, Minsa hace llamado urgente a eliminar los criaderos

Panamá/El dengue sigue marcando presencia en Panamá y las cifras no pasan desapercibidas. El informe del Ministerio de Salud (Minsa), para la semana epidemiológica No. 11, correspondiente del 15 al 21 de marzo de 2026, registra 1,670 casos acumulados y 6 muertes a nivel nacional, una realidad que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la prevención dentro y fuera de casa.

De ese total, 1,466 casos son sin signos de alarma, mientras que 194 presentan signos de alarma y 10 han sido clasificados como dengue grave. Además, se reportan 197 personas hospitalizadas y un acumulado de 6 defunciones: 3 en Bocas del Toro, 2 en Los Santos y 1 en Coclé.

La Región Metropolitana encabeza la lista con 415 casos, seguida por Colón con 232, San Miguelito con 176, Bocas del Toro con 164, Panamá Oeste con 153 y Panamá Este con 136. Más atrás aparecen Herrera con 102, Panamá Norte con 78, Chiriquí con 69, Los Santos con 45, la comarca Kuna Yala con 32, Veraguas con 29, Coclé con 22, Darién con 12 y Ngäbe Buglé con 5 casos.

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A nivel más específico, algunos corregimientos concentran buena parte de los contagios. Tocumen reporta 85 casos, 24 de diciembre 74, Belisario Frías 64, Las Garzas 57, Cristóbal 48 y Veracruz 43. Estos números ayudan a entender dónde se están dando con más fuerza los focos de transmisión.

La tasa de incidencia nacional se ubica en 35.4 casos por cada 100 mil habitantes, y el grupo más afectado es el de 10 a 14 años, con una tasa de 47.8 casos por 100 mil habitantes.

Detrás de estas cifras hay un factor clave que sigue repitiéndose: los criaderos de mosquitos. Objetos cotidianos como latas, botellas o neumáticos, cuando acumulan agua, se convierten en el escenario perfecto para la reproducción del mosquito transmisor. Por eso, la eliminación de estos focos sigue siendo una de las acciones más efectivas para reducir los contagios.

Mantener los recipientes tapados, deshacerse de los objetos en desuso y limpiar regularmente los alrededores de las viviendas son medidas sencillas, pero decisivas que recomiendan los expertos del tema. La participación de las personas en sus hogares y comunidades marca la diferencia.

Según las autoridades, reconocer los síntomas a tiempo también es clave. Entre los principales están la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar general, los dolores musculares y el dolor ocular. Ante cualquier sospecha, lo más recomendable es evitar la automedicación y acudir a un centro de salud, sobre todo si aparecen signos de alarma.

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