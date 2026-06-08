EN VIVO| Panamá vs Jamaica: segundo partido amistoso entre selecciones femeninas por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Las selecciones femeninas de Panamá y Jamaica juegan su segundo partido amistoso en tres días, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, y lo puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Después de perder por 0-1 en el primer encuentro, realizado el viernes 5 de junio, las panameñas tratarán de vencer a las jamaiquinas. Esto representaría un aliciente en su preparación para su próximo reto en el Campeonato Concacaf W, que será ante Canadá en el mes de noviembre.

"Yo creo que habíamos merecido el empate. Fue un gran partido nuestro. Nos han hecho gol de una falta que para mí es inexistente. Estaba viendo el video y creo que la falta no existe", expresó la directora técnica del elenco panameño, Toña Is, después del primer amistoso. "No estamos contentos con el arbitraje. No entendemos ciertas cosas, pero bueno hay que seguir trabajando. El camino es este", agregó.

La selección panameña se prepara para jugar ante su contraparte canadiense en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W. Ese duelo se realizará el 28 de noviembre y la ganadora clasificará al Mundial Femenino que se realizará el próximo año en Brasil.

¿Qué ocurrirá en este encuentro? Entérate en la señal de TVMAX, y por las plataformas de TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.