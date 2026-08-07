Juegos Centroamericanos y del Caribe | Panamá gana medalla de bronce en el fútbol masculino

En una definición de infarto que se extendió hasta las últimas instancias, la Selección Sub-21 de Panamá conquistó la medalla de bronce en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 .

Panamá/En una auténtica batalla de resistencia táctica y drama, la Selección Sub-21 de Panamá logró una histórica victoria desde el punto penal (3-2) sobre Colombia, tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios y de prórroga.

Con este resultado, el fútbol panameño asegura un puesto en el podio de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Anel Ryce y Juan Arango marcaron en un tiempo reglamentario de infarto

El compromiso fue de alta intensidad de principio a fin. Tras una primera mitad muy disputada en el mediocampo, la 'Rojita' pegó primero:

Gol de Panamá (Minuto 51'): Anel Ryce apareció en el área rival para definir con serenidad y poner en ventaja al conjunto canalero.

apareció en el área rival para definir con serenidad y poner en ventaja al conjunto canalero. Respuesta colombiana (Minuto 70'): La presión del equipo 'cafetero' rindió frutos cuando Juan Arango igualó el marcador para sellar el 1-1 definitivo en los 90 minutos.

A pesar de que Colombia dominó la posesión del balón (55% frente al 45% de Panamá), la sólida zaga panameña resistió los embates en el tiempo extra, forzando la resolución desde la vía máxima.

La definición por penales: Drama y efectividad panameña (3-2)

En la tanda desde los doce pasos, la concentración y la puntería estuvieron del lado istmeño. Los ejecutores se mostraron fríos para asegurar la presea regional:

Anotadores de Panamá: Anel Ryce, Blas Pérez y Ángel Díaz sentenciaron los cobros con efectividad.

Anel Ryce, Blas Pérez y Ángel Díaz sentenciaron los cobros con efectividad. Anotadores de Colombia: Juan David Palacios y Santiago Arrechea convirtieron por el bando colombiano, pero no fue suficiente ante las atajadas y el acierto panameño.

Juan David Palacios y Santiago Arrechea convirtieron por el bando colombiano, pero no fue suficiente ante las atajadas y el acierto panameño. Brillante actuación en la tanda de penales del guardameta panameño Ian Flores que atajó tres remates colombianos.

Un logro histórico para el fútbol panameño

Este triunfo resalta la fortaleza mental y la capacidad de sufrimiento de la escuadra panameña en un torneo de máxima exigencia organizado por el comité de Santo Domingo 2026 bajo la tutela de Centro Caribe Sports.

Con este resultado, el fútbol de Panamá suma un nuevo y trascendental hito en el medallero de la competición regional, cerrando con broche de oro su participación en la justa deportiva.