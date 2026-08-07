Leagues Cup | Conoce los resultados y posiciones de esta torneo que enfrenta a la MLS y Liga MX

Panamá/La Leagues Cup 2026 ya tiene primeros resultados. Durante martes, miércoles y jueves se disputaron los duelos de la Jornada 1, con triunfos de local en la mayoría de los casos y algunas definiciones desde el punto penal.

En la Liga MX, destacaron las victorias de Cruz Azul, León y Juárez ante rivales estadounidenses, mientras que Toluca goleó 3-0 al Seattle Sounders. Del lado de la MLS, Charlotte FC, Columbus Crew y Portland Timbers se lucieron con contundencia frente a equipos mexicanos.

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Presencia panameña en el torneo

El martes fue jornada de sorpresas y contundencia. FC Cincinnati superó 3-1 a Pachuca, mientras Columbus Crew hizo lo propio ante Atlas con el mismo marcador. En Saint Paul, Juárez —con el panameño José Luis Rodríguez en cancha— se impuso 2-1 a Minnesota United, equipo del también panameño Carlos Harvey. Charlotte FC fue una aplanadora ante Pumas, del canalero Adalberto Carrasquilla, al que goleó 3-0. En Sandy, Tigres y Real Salt Lake empataron 1-1 y el pase quedó en manos de los mexicanos por 6-5 en penales. Cerró la fecha el triunfo de Atlante por 1-0 sobre Vancouver Whitecaps.

El miércoles, Orlando City sorprendió en Monterrey al vencer 2-1 al equipo local. Inter Miami goleó 4-2 al Atlético San Luis, y León —donde juega Ismael Díaz— se llevó una ajustada victoria 1-0 sobre Nashville SC. FC Dallas blanqueó 2-0 a Querétaro, mientras Toluca hizo lo propio ante Seattle Sounders con un contundente 3-0. En Los Ángeles, LAFC y Guadalajara empataron 1-1 y los angelinos avanzaron 5-4 en la tanda de penales.

El jueves cerró la primera fecha con New York City FC imponiéndose 2-0 a Santos Laguna, y Cruz Azul llevándose una angosta victoria 1-0 sobre Philadelphia Union. Chicago Fire derrotó 2-0 a Necaxa, al igual que Austin FC ante Tijuana. En Ciudad de México, América goleó 3-1 a San Diego FC, club del panameño Aníbal Godoy, y Portland Timbers cerró la jornada con un vibrante 5-2 sobre Puebla.

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En el Grupo Liga MX, la punta la comparten seis equipos con 3 puntos tras la primera fecha: Toluca lidera por diferencia de gol (+3), seguido de América (+2), Juárez, Cruz Azul, León y Atlante, estos últimos cuatro con +1. Un escalón más abajo aparecen Tigres (2 puntos, tras avanzar en penales) y Guadalajara (1 punto). En el fondo de la tabla, sin unidades, se ubican Monterrey, San Luis, Pachuca, Atlas, Querétaro, Tijuana, Santos, Necaxa, Puebla y, en el último lugar, Pumas, el equipo del panameño Adalberto Carrasquilla, con diferencia de gol de -3.

En el Grupo MLS, la tabla también luce apretada en la cima: Portland Timbers manda con 3 puntos y +3 de diferencia, acompañado por Charlotte FC (+3), Inter Miami (+2), Columbus Crew y FC Cincinnati (+2), y un grupo de cuatro equipos con +2: Chicago Fire, New York City FC, Austin FC y FC Dallas. Orlando City también suma de a tres. Más abajo figuran LAFC (2 puntos) y Real Salt Lake (1 punto), ambos tras definiciones en penales. Sin unidades cierran la tabla Minnesota United —equipo del panameño Carlos Harvey—, Nashville SC, Vancouver Whitecaps, Philadelphia Union, San Diego FC —del panameño Aníbal Godoy— y, último, Seattle Sounders.

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