OMS propone probar en RDC una vacuna ya existente contra otra cepa del ébola

Ervebo fue desarrollada contra la cepa Zaire del virus, distinta de la variante Bundibugyo que causa el brote actual en la RDC, con más de 4.000 casos registrados y sin una vacuna específica disponible por ahora.

Ginebra, Suiza/La OMS recomienda probar en la República Democrática del Congo la vacuna Ervebo, la única aprobada contra el ébola, ante la falta de un inmunizante específico para la variante Bundibugyo que causa la epidemia actual en el país, anunció este viernes la organización.

Ervebo fue desarrollada contra la cepa Zaire del virus, distinta de la variante Bundibugyo que causa el brote actual en la RDC, con más de 4.000 casos registrados y sin una vacuna específica disponible por ahora.

Los expertos de la OMS han revisado datos preliminares que sugieren que la vacuna Ervebo ofrece cierta protección frente a la variante Bundibugyo en estudios con animales, sin que hasta ahora se hayan observado problemas importantes de seguridad, indicó la organización.

Aunque encontrar una vacuna específica contra el Bundibugyo sigue siendo la "opción preferida" de los expertos, recomiendan por ahora "priorizar Ervebo, la única vacuna homologada contra el ébola, para un ensayo clínico aleatorizado en el contexto del brote actual".

La RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, el decimoséptimo brote de ébola, que empezó en la provincia de Ituri (noreste) y se ha extendido al noreste y este.

Las autoridades de la RDC han notificado un total de 4.053 casos confirmados, de los que 1.850 han sido mortales. El brote más letal registrado en el país, entre 2018 y 2020, causó casi 2.300 muertes entre 3.500 enfermos contabilizados.