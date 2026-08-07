Influenza en Panamá: 58 personas han muerto en lo que va del año; informe revela que ninguna estaba vacunada

De acuerdo con el informe, del total de fallecidos, 56,9% eran hombres, mientras que el grupo de 65 años y más concentró el 60,3% de las muertes, seguido por los menores de un año, con 11,1%.

Panamá acumula 58 muertes por influenza en lo que va de 2026 y, de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), ninguno de los fallecidos había recibido la vacuna contra esta enfermedad durante la temporada actual. El dato forma parte del informe epidemiológico correspondiente a la semana 28, que comprende del 12 al 18 de julio.

Durante esa semana se notificó una nueva defunción y se actualizó otra correspondiente a la semana 24, elevando a 58 el total de muertes por influenza en el país.

De acuerdo con el informe, del total de fallecidos, 56,9% eran hombres, mientras que el grupo de 65 años y más concentró el 60,3% de las muertes, seguido por los menores de un año, con 11,1%.

El Minsa destaca especialmente la situación de vacunación: el 100% de las personas fallecidas no contaba con la vacuna contra la influenza correspondiente a la temporada actual, mientras que el 82% tampoco estaba vacunado contra la temporada de 2025.

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Además, el 82% de los fallecidos presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

La cifra vuelve a poner el foco sobre la importancia de la vacunación contra la influenza, especialmente entre las personas que forman parte de los grupos más vulnerables a desarrollar complicaciones.

El panorama también refleja una circulación importante de enfermedades respiratorias. Durante la semana 28 se contabilizaron 811 casos de síndrome gripal, para un acumulado de 24.372 casos en lo que va del año.

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), se notificaron 498 casos durante la semana, con un acumulado de 10.619 casos en 2026.

Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a mantener las medidas de prevención y acudir a los centros de vacunación, particularmente a las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por influenza.