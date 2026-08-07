Virus respiratorio sincitial: Se mantienen tres bebés hospitalizados y 36 casos acumulados en Panamá Oeste

Las autoridades de Salud informaron que la región mantiene 36 casos acumulados de virus respiratorio sincitial (VRS). Aunque las hospitalizaciones disminuyeron durante la última semana, un menor tuvo que ser trasladado al Hospital del Niño debido a complicaciones.

La Chorrera, Panamá Oeste/La región de Panamá Oeste mantiene un acumulado de 36 casos confirmados de virus respiratorio sincitial (VRS), mientras que tres bebés permanecen hospitalizados por complicaciones asociadas a la enfermedad, informó Lorena Merlo, coordinadora regional de Epidemiología de Panamá Oeste.

De acuerdo con Merlo, durante la última semana disminuyó el número de hospitalizaciones; sin embargo, uno de los pacientes requirió ser trasladado al Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, en la ciudad de Panamá, debido al agravamiento de su condición. Actualmente, los tres pacientes hospitalizados tienen entre dos y ocho meses de edad, grupo considerado de mayor riesgo frente a este virus respiratorio.

La funcionaria reiteró el llamado a las mujeres embarazadas para que reciban la vacuna contra el virus respiratorio sincitial, ya que esta permite transferir anticuerpos al bebé durante la gestación y reducir el riesgo de enfermedad grave en los primeros meses de vida. Indicaron que la inmunización está disponible de lunes a viernes en las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Caja de Seguro Social (CSS).

Además, durante los fines de semana se habilitan puestos de vacunación en distintos puntos de Panamá Oeste. Entre los sitios anunciados para este fin de semana figuran la Junta Comunal de La Constancia, en Arraiján; una feria de salud en el centro Mariano Rivera, en La Chorrera, entre otros. La vacunación también está dirigida a los adultos mayores de 60 años, otro grupo vulnerable que puede desarrollar neumonía y otras complicaciones relacionadas con el virus.

Recomiendan reforzar medidas de prevención

Las autoridades sanitarias recordaron que el virus respiratorio sincitial se transmite mediante gotas respiratorias y por contacto con superficies contaminadas, por lo que recomendaron reforzar las medidas de prevención.

Entre las principales recomendaciones figuran el uso de mascarilla cuando una persona presente síntomas respiratorios, el lavado frecuente de manos, la limpieza de superficies y evitar cargar o tener contacto cercano con bebés si se padece un resfriado.

Aunque los primeros síntomas pueden parecerse a los de un resfriado común, las autoridades advirtieron que en los lactantes el virus puede provocar bronquiolitis y causar dificultad respiratoria severa.

Entre las señales de alarma mencionaron el esfuerzo excesivo para respirar, el hundimiento de las costillas durante la respiración y la coloración azulada o morada en la piel por falta de oxígeno, síntomas que requieren atención médica inmediata.

Con información de Heady Leane Morán