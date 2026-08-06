MiAmbiente inspecciona sistemas de aguas residuales colapsados en Panamá Oeste

Estas infraestructuras se encuentran en un área de especial atención por su grave impacto negativo en los cuerpos de agua ubicados aguas arriba de la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Trapichito.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un total de nueve sistemas de tratamiento de aguas residuales colapsados y abandonados por más de dos décadas fueron inspeccionados por personal técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La misión se ejecutó con el propósito de recolectar toda la información posible para que los técnicos de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental puedan elaborar un diagnóstico pormenorizado de la grave situación de contaminación heredada en el Oeste.

El informe técnico será la base que utilizará MiAmbiente para deslindar responsabilidades, establecer prioridades junto al IDAAN, los residentes de las barriadas y los promotores del sector privado, a fin de trazar una hoja de ruta para subsanar los problemas de estos sistemas de aguas residuales que se encuentran totalmente colapsados.

La inspección de los técnicos se realizó en los residenciales Vista Alegre, Villa Cristina, Hacienda Los Robles (etapa 1 y 2), Crystal Park, Victoria Hills, Las Mendozas, Los Flamingos, Green Park y Ciudad del Futuro, todos ubicados en Panamá Oeste.

Estas infraestructuras se encuentran en un área de especial atención por su grave impacto negativo en los cuerpos de agua ubicados aguas arriba de la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Trapichito. Por lo tanto, su evaluación constituye una acción prioritaria para conocer su estado actual.

Este trabajo se desarrolla a partir de la aprobación y publicación en la Gaceta Oficial del Decreto Ejecutivo N.° 1 del 26 de noviembre de 2025, que regula los pasivos ambientales, como respuesta a la preocupación existente por la contaminación y establece el marco legal que permite desarrollar acciones orientadas a identificar y atender aquellas infraestructuras que representan un riesgo para el ambiente.