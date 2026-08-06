Detectan un estudiante con arma de fuego en el Instituto José Dolores Moscote

De acuerdo con las autoridades del plantel, el arma fue encontrada entre las pertenencias de un alumno del bachillerato en Turismo.

Ciudad de Panamá/Momentos de tensión se vivieron este jueves en el Instituto José Dolores Moscote, luego de que un estudiante de décimo grado fuera detectado con un arma de fuego dentro de un salón de clases.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:00 a.m., durante una revisión sorpresiva de mochilas realizada a los estudiantes del turno matutino. De acuerdo con las autoridades del plantel, el arma fue encontrada entre las pertenencias de un alumno del bachillerato en Turismo.

El hallazgo generó alarma entre estudiantes y docentes, quienes dieron aviso inmediato a unidades de la Policía Nacional. El menor fue retirado del aula y posteriormente aprehendido para iniciar las investigaciones correspondientes.

“Nosotros estamos realizando requisas sorpresas para evitar situaciones de disciplina y en uno de estos hallazgos se encuentra que un estudiante portaba un arma de fuego. Inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad”, indicó Saby Ortíz, directora del colegio.

Ante la situación, la dirección del centro educativo suspendió las clases durante la jornada de la mañana. Sin embargo, el turno vespertino se desarrolló con normalidad.

🔗Puedes leer: Estudiante resulta herido con arma punzocortante dentro del IPT de Colón

La directora regional de Educación, Mireya Pino, hizo un llamado a los padres de familia para que revisen regularmente las mochilas y pertenencias de sus hijos, con el objetivo de evitar el ingreso de armas de fuego, cuchillos u otros artículos prohibidos a los centros escolares.

También informó que se ha solicitado la instalación de cámaras de videovigilancia para reforzar el control y monitoreo dentro del plantel.

”Han sido muy efectivas estas revisiones sorpresa porque hemos podido evitar cualquier situación que se pudiera dar dentro del colegio o fuera del mismo”, detalló.

La dirección del colegio indicó que mantendrá las requisas sorpresivas como medida preventiva, con el fin de detectar objetos prohibidos y evitar situaciones que puedan poner en riesgo a la comunidad educativa.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, que deberá determinar la procedencia del arma y establecer las responsabilidades correspondientes.

”Le estamos dando seguimiento no solamente a las periferias de los colegios con operaciones de microtráfico, sino también dentro de los colegios cuando así lo permitan los directores”, aseguró Jaime Fernández, director de la policía.

Este incidente se suma a otro hecho reportado recientemente en un centro educativo de Arraiján, donde otro estudiante fue ubicado con un arma de fuego en los predios del plantel.

Con información de Hellen Concepción