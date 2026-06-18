Padres de familia alertan sobre el avance de la violencia dentro de los centros educativos

Las autoridades mantienen identificadas zonas con mayor vulnerabilidad, entre ellas sectores de Panamá Este, San Miguelito y áreas de Colón.

Ciudad de Panamá/La violencia dentro y alrededor de los centros educativos continúa generando preocupación entre padres de familia, quienes advierten que una situación que por años fue considerada una amenaza, hoy comienza a convertirse en una realidad que afecta a estudiantes a nivel nacional.

Ariel Hughes, representante de la Asociación Nacional de Padres de Familia, señaló que en las últimas semanas se han registrado hechos que evidencian los riesgos que enfrentan algunos jóvenes dentro de los planteles.

“Nosotros vemos en el colegio José Vega en Colón nuevamente unos chicos en el baño que fueron apuñalados en la escuela. Acá en La Locería una niña pierde la vida”, manifestó Hughes.

De acuerdo con expertos y autoridades, la relación entre la delincuencia juvenil y el entorno escolar está vinculada a factores como la deserción educativa y la vulnerabilidad de algunos menores ante el reclutamiento por parte de pandillas, proceso que en algunos casos inicia desde los 13 años.

Datos del Ministerio de Educación (Meduca) reflejan que una parte significativa de la población privada de libertad no logró completar sus estudios, situación que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y permanencia escolar.

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Ante este panorama, el Meduca y la Policía Nacional, a través de la unidad de Niñez y Adolescencia, mantienen programas enfocados en la prevención, orientación y fortalecimiento de habilidades para la toma de decisiones.

“Tenemos programas que les brindan habilidades para tomar buenas decisiones a los jóvenes. También hay temas importantes como la prevención del acoso escolar, control de la ira y, de igual forma, mantenemos el programa DARE, que es educación, entrenamiento y resistencia al abuso de drogas”, explicó la capitana Isamar Ríos, de la Policía de Niñez y Adolescencia.

Actualmente, uno de los principales retos es ampliar la atención psicoeducativa en los colegios. Informes señalan que de las 3,102 escuelas del país, solo cerca del 5% cuenta con atención permanente de gabinetes psicopedagógicos, aunque se trabaja en un plan para aumentar esta cobertura.

Para Hughes, las respuestas no deben limitarse a acciones posteriores a los hechos de violencia.

“Cada vez que algo ocurre, ellos son reaccionarios, cada vez que algo ocurre, ellos salen a decir que están trabajando porque tienen conformados gabinetes psicopedagógicos y escuelas para padres, pero en realidad eso no es lo que va a resolver el problema en las calles”, expresó.

Las autoridades mantienen identificadas zonas con mayor vulnerabilidad, entre ellas sectores de Panamá Este, San Miguelito y áreas de Colón, donde se registran mayores niveles de violencia, acoso escolar y riesgos para los estudiantes durante sus trayectos hacia y desde los centros educativos.

Con información de Luis Jimenez