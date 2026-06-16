Apuñalan a estudiante dentro de un baño en colegio de Colón; un adolescente fue aprehendido

Al centro educativo se trasladaron peritos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), personal especializado de la Policía de Niñez y Adolescencia, junto a fiscales del Ministerio Público.

Una jornada de alarma se vivió en el Colegio José Guardia Vega, ubicado en la provincia de Colón, luego de que se registrara un hecho violento en el que un estudiante de undécimo grado resultó herido con un arma blanca en el interior del plantel.

El incidente, ocurrido en horas de la mañana, activó de inmediato los protocolos de emergencia del centro educativo y de los estamentos de seguridad.

El estudiante víctima del ataque tiene 16 años y fue agredido en uno de los baños del plantel. Fue trasladado de urgencia a un centro médico para recibir la atención correspondiente.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el subcomisionado David Arroyo, jefe de la Zona Policial de Colón, la alerta fue atendida por los agentes, logrando la captura del presunto agresor a pocas calles del perímetro escolar.

"La Policía Nacional reacciona inmediatamente, atiende la alerta y da con la captura de un sujeto, el cual vestía uniforme escolar, a la altura del parque Sucre con calle 7", detalló el subcomisionado Arroyo. El presunto agresor, otro adolescente de 16 años, fue capturado vistiendo el uniforme del colegio al momento de su conducción. Se presume que pertenezca a la misma comunidad estudiantil.

Al centro educativo se trasladaron peritos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), personal especializado de la Policía de Niñez y Adolescencia, junto a fiscales del Ministerio Público, con la finalidad de recabar indicios que permitan esclarecer el origen de la disputa y deslindar las responsabilidades penales pertinentes.

Situación actual del plantel escolar

A pesar de la movilización policial y de la evidente preocupación de los padres de familia —quienes acudieron de inmediato a retirar a sus hijos tras difundirse la noticia—, la jefatura policial confirmó que, de momento, las clases mantienen su curso regular dentro de la unidad académica.

Se espera que en las próximas horas la dirección técnica del plantel emita un pronunciamiento oficial para determinar si las actividades docentes sufrirán modificaciones o suspensiones durante los días posteriores.

Información de Néstor Delgado

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