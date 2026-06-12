Ordenan detención provisional para 13 personas aprehendidas por pandillerismo en Colón

Los imputados fueron aprehendidos durante la operación “Control”, desarrollada el 10 de junio de 2026 en la provincia de Colón, contra integrantes de la pandilla denominada “BDH o Banda de Hoti”.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita logró que un juez de garantías ordenara la detención provisional de 13 personas presuntamente vinculadas al delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

Los imputados fueron aprehendidos durante la operación “Control”, desarrollada el 10 de junio de 2026 en la provincia de Colón, contra integrantes de la pandilla denominada “BDH o Banda de Hoti”.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación, presentando ante el juez de garantías los elementos de convicción que vinculan a los detenidos con los hechos investigados. Estas solicitudes fueron admitidas.

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Al momento de evaluar las medidas cautelares, el juez consideró que la detención provisional era la más adecuada, tomando en cuenta los riesgos procesales identificados, entre ellos la posible desatención del proceso, destrucción de medios de prueba, peligro para la comunidad y riesgo para las víctimas.

Las aprehensiones se realizaron mediante diligencias coordinadas por la Procuraduría General de la Nación junto a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, en sectores como las multis de El Bambú y Altos de Los Lagos, entre otros puntos de la provincia de Colón.

Durante los operativos se ubicaron indicios relacionados con la investigación, incluyendo presuntas sustancias ilícitas.

La investigación inició en 2023 y, según las autoridades, permitió identificar la existencia de un grupo pandilleril presuntamente dedicado a actividades delictivas como homicidios, delitos relacionados con drogas y posesión ilícita de armas de fuego.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de continuar desarrollando investigaciones objetivas y transparentes, además de ejercer la acción penal ante los tribunales cuando corresponda conforme a la Constitución y la Ley.