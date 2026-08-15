Panamá designa a Ernesto Méndez Chiari como embajador en Guyana

Ernesto Méndez Chiari tendrá entre sus responsabilidades fortalecer las relaciones bilaterales y el acercamiento con el Caribe y la Caricom.

Panamá/El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, designó a Ernesto Méndez Chiari como nuevo embajador de Panamá ante la República Cooperativa de Guyana, en momentos en que el Gobierno se prepara para abrir físicamente su sede diplomática en Georgetown.

El presidente José Raúl Mulino anunció que la embajada comenzará a funcionar en territorio guyanés durante 2026, como parte del fortalecimiento de la presencia diplomática panameña en el Caribe.

Desde Georgetown, Méndez Chiari tendrá la responsabilidad de ejecutar la política exterior panameña, fortalecer las relaciones bilaterales y coordinar con los organismos internacionales establecidos en Guyana.

Su agenda también contempla el acercamiento estratégico de Panamá con los países del Caribe y la Comunidad del Caribe (Caricom).

Cooperación en inversión, comercio y seguridad

La designación ocurre después de la visita a Panamá del presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, quien se reunió con Mulino para abordar las relaciones entre ambos países.

Durante el encuentro, los mandatarios coincidieron en ampliar la cooperación en áreas como inversión, comercio y seguridad.

La apertura de la embajada permitirá establecer canales institucionales directos entre ambos gobiernos y promover un mayor intercambio económico, político y cultural.

Méndez Chiari posee experiencia en asuntos públicos, comunicación estratégica, relaciones institucionales y coordinación entre gobiernos, empresas y organismos internacionales.

Cuenta con una maestría de Yale School of Management, un MBA de IE Business School y una licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, con concentración en comunicación multicultural, de Saint Louis University, según la Cancillería.