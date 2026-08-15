Festival Nacional del Manito | Matrimonio campesino revive una tradición real de esa celebración

Una pareja ocueña fue seleccionada entre 20 aspirantes para recibir el sacramento durante la edición 53 del festival.

Ocú, Herrera/No fue una representación teatral. Marta Irene Rodríguez Montenegro y Juan González protagonizaron un matrimonio real como parte de las estampas tradicionales del Festival Nacional del Manito, que celebra su edición número 53 en Ocú, provincia de Herrera.

La ceremonia se desarrolló este sábado en la parroquia San Sebastián de Ocú, ante familiares, empolleradas, hombres vestidos con montunos ocueños, integrantes del patronato e invitados especiales.

Para Marta Irene, ser seleccionada tuvo un significado especial para ella y su familia. La pareja ya había formado un hogar y tiene tres hijos, quienes también participaron en la celebración.

Desde la madrugada, la novia se preparó para uno de los momentos más esperados del festival.

Juan González expresó su emoción al llegar a la iglesia para recibir el sacramento.

“Para mí, muy contento y agradecido con Dios en primer lugar por darme la oportunidad y el patronato de permitirme participar y ser elegido”, manifestó.

El novio recordó que se encontraba trabajando en un rancho cuando supo que había sido seleccionado. “Una emoción única que aún lo recuerdo y me eriza la piel”, expresó.

Escogidos entre 20 parejas

Dalton De León, presidente del Festival Nacional del Manito, explicó que el matrimonio campesino constituye una de las principales expresiones folclóricas de la celebración.

“Hoy estamos aquí en la parroquia San Sebastián de Ocú, en donde se va a realizar una de las estampas y una de las facetas importantes del Festival Nacional del Manito, como es el matrimonio campesino, hecho verídico”, manifestó.

De León detalló que este año participaron 20 parejas aspirantes y que la selección se realizó mediante un sorteo.

La pareja escogida reside en el corregimiento de Entradero de la Tijera.

El presidente del festival señaló que durante los primeros días los concursos registraron una amplia participación y destacó la convivencia entre residentes y visitantes.

Continúan las actividades

Ana Lucía Campos de León, reina del Festival Nacional del Manito, acompañó a los esposos durante la ceremonia.

“Muy feliz, muy contenta y que ya vamos por el tercer día del festival. Pues el día de hoy estamos aquí en la parroquia San Sebastián de Ocú para celebrar junto a los esposos el sagrado sacramento”, expresó.

Las actividades continuarán este sábado con concursos en los terrenos de la Feria San Sebastián y, durante la noche, con el tradicional Duelo del Tamarindo.

Para el domingo está programado el gran desfile típico y folclórico por las calles de Ocú, con la participación de la reina Ana Lucía. El festival se desarrolla del 13 al 16 de agosto, de acuerdo con su programación.

Con información de Eduardo Javier Vega.