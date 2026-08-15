Aprehenden a tres sospechosos por homicidio de universitario durante asalto en Gorgona

El joven se encontraba con otros compañeros en una vivienda alquilada cuando tres hombres armados ingresaron para despojarlos de sus pertenencias.

Panamá Oeste/La Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a tres personas presuntamente vinculadas con el homicidio de un estudiante universitario durante un asalto en una casa de playa ubicada en Gorgona, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Las aprehensiones se realizaron mediante acciones operativas desarrolladas en los distritos de Capira y Chame.

El crimen ocurrió el sábado 9 de agosto, cuando Héctor Orlando García, de aproximadamente 23 años, se encontraba con otros compañeros en una residencia que habían alquilado para pasar el fin de semana.

De acuerdo con la información preliminar conocida tras el hecho, tres hombres encapuchados y armados ingresaron cerca de la medianoche y despojaron de sus pertenencias a las aproximadamente 16 personas que estaban en la vivienda.

Durante el asalto, el universitario recibió un disparo que posteriormente le causó la muerte.

La Policía indicó que los tres aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su presunta participación en el homicidio agravado.