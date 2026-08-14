Linces capturan a cinco sospechosos en la Interamericana tras asalto a conductor de plataforma en Alanje

Los hombres ingresan a esta carretera en contravía y, antes de llegar a la entrada de la Universidad Autónoma de Chiriquí, fueron atrapados por los Linces.

Chiriquí/La rápida acción de las agentes Linces de la policía motorizada de David permitió la captura de cinco hombres, incluyendo un adolescente, que minutos antes habían sometido, golpeado y robado a un conductor de plataforma digital en el distrito de Alanje.

Estos individuos habían solicitado una carrera a través de la plataforma InDrive para viajar desde los Abanicos de David al distrito de Bugaba, pero al llegar al sector de Querévalos, en Alanje, golpearon, amenazaron con arma de fuego y robaron al conductor de este vehículo de plataforma digital, para luego darse a la fuga.

Tras la alerta ciudadana a la Policía Nacional, se montó un operativo, se ubicó el vehículo y se le dio persecución por la vía Interamericana.

Los hombres ingresan a esta carretera en contravía y, antes de llegar a la entrada de la Universidad Autónoma de Chiriquí, fueron atrapados por los Linces.

Roberto Monterrey, jefe de la zona de policía de Chiriquí, dijo que gracias a la denuncia oportuna se logró la retención de estos ciudadanos.

Monterrey recomendó a los conductores de plataforma, al igual que a los taxistas, que sean selectivos al momento de tomar una carrera.

Los aprehendidos quedaron a órdenes de las autoridades del Ministerio Público, al igual que las evidencias que se les quitaron.

Se espera que en las próximas horas sean llevados ante un juez de garantías para que se legalice la aprehensión, se imputen cargos y se ordene la medida provisional más apropiada de acuerdo a la naturaleza del caso.

Información de Demetrio Ábrego

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