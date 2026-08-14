Perez Hilton: su hermana revela cómo fue la autolesión que lo llevó al hospital

En declaraciones a Page Six, describió la jornada como una de las experiencias más difíciles atravesadas por su familia.

Barbara Lavandeira, hermana de Perez Hilton, relató cómo vivió la emergencia de salud mental que llevó al conocido bloguero estadounidense a ser hospitalizado el pasado 4 de agosto, después de un episodio de autolesión transmitido en directo mediante TikTok.

Lavandeira se encontraba visitando Miami cuando comenzó a notar un comportamiento inusual en su hermano, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr. “Esa tarde, Mario estaba en su habitación con la puerta cerrada con llave, lo cual no era propio de él. Su puerta casi siempre estaba abierta. Cuando llamé a la puerta, dijo que estaba bien, pero apenas podía oírlo”, relató.

La falta de respuestas aumentó su preocupación. “Después de llamar varias veces más y pedirle que abriera, dejó de responder. Intenté llamarlo a su celular por si no me oía, pero no contestó. Algo no me cuadraba”, explicó. Finalmente, decidió ingresar y comprobó que Perez Hilton atravesaba una emergencia médica.

Al recordar ese instante, Lavandeira ofreció un relato explícito sobre las lesiones que encontró. “Le dije que entraría si no abría la puerta. Como seguía sin contestar, la abrí. Cuando abrí la puerta, mi pesadilla se hizo realidad. Mario estaba parado frente a la ducha, desnudo, con cortes, cubierto de sangre, con un cúter en la mano”, afirmó.

También describió el impacto emocional que le produjo observar a su hermano. “Lo que sí puedo decir con certeza es que no reconocí a mi hermano cuando lo miré. Lo vi en sus ojos. No eran los mismos. Un instante después, me sonrió. Sentí como si estuviera mirando a otra persona”, añadió.

Te puede interesar: Jenna Ortega genera inquietud y revela las exigencias que vivió como actriz infantil

Te puede interesar: Rod Stewart suspende su gira tras someterse a un procedimiento cardíaco

Su prioridad inmediata fue proteger a los tres hijos del comunicador: Mario, de 13 años; Mia, de 11; y Mayte, de ocho. “Salí de la habitación, agarré las llaves del coche y les grité a los niños que corrieran hacia él. Por suerte, nuestra madre no estaba en casa en ese momento y pude sacarlos a todos rápidamente”, señaló.

Tras poner a los menores a salvo, Barbara Lavandeira contactó a los servicios de emergencia y solicitó apoyo a una amiga cercana. “La primera llamada que hice fue a la policía. Luego le envié un mensaje a mi mejor amiga, que vive cerca, mientras estaba en la central de emergencias, y le pedí que por favor viniera a buscar a los niños y se los llevara del lugar”, explicó.

Hilton fue trasladado posteriormente a un hospital cercano a su residencia en Miami para recibir atención médica. Su hermana permaneció en la vivienda y habló con el equipo especializado que acudió tras la emergencia.

Lavandeira aseguró que decidió ofrecer su testimonio debido a las versiones no confirmadas que comenzaron a circular. También señaló que “sucedieron muchas más cosas” durante las horas siguientes, aunque optó por “omitir muchos de los detalles específicos” porque “son demasiado dolorosos, gráficos y abrumadores”.

Sobre los momentos previos al traslado, recordó: “Finalmente, pude regresar a la casa mientras esperaba la ambulancia y colocar toallas sobre Mario para ayudar a detener la hemorragia. Ya había perdido una cantidad considerable de sangre, pero de alguna manera aún podía hablar, aunque su voz era muy débil. La ambulancia lo llevó al hospital y yo me quedé para hablar con el equipo de crisis que llegó”.

La hermana del bloguero pidió que el episodio sea abordado con sensibilidad, especialmente por el impacto sobre sus hijos y familiares. Asimismo, recordó que Perez Hilton ha hablado públicamente sobre su evolución personal, incluyendo las controversias que marcaron los primeros años de su carrera y los cambios que asegura haber realizado posteriormente en su comportamiento y perspectiva.