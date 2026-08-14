MLB noticias | Shohei Ohtani y su esperado regreso como lanzador: ¿Cuándo volverá a lanzar con los Dodgers?

El fenómeno japonés Shohei Ohtani progresa en su programa de lanzamientos de larga distancia y simula su mecánica en el montículo, apuntando a un regreso oficial con los Dodgers próximamente.

Panamá/La estrella japonesa de los Los Ángeles Dodgers, Shohei Ohtani, continúa dando pasos firmes en su proceso de rehabilitación para volver a la lomita.

Tras una pausa obligatoria debido a molestias en su rodilla izquierda y un contratiempo previo en julio, el fenómeno de la MLB ha mostrado avances significativos en su programa de lanzamientos.

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Cronograma de recuperación: El regreso de Ohtani al montículo

Recientemente, Ohtani progresó a realizar lanzamientos de larga distancia, alcanzando más de 200 pies (unos 60 metros) de distancia. El siguiente paso crucial en su recuperación será realizar sesiones de bullpen reales, ya que hasta el momento solo ha efectuado "lanzamientos secos" (sin pelota) sobre la pendiente para simular su mecánica.

Aunque los Dodgers no han fijado una fecha exacta, se estima que el jugador podría estar listo para lanzar en las Grandes Ligas durante la primera mitad de septiembre. De cumplirse este pronóstico, Ohtani tendría la oportunidad de realizar de dos a tres aperturas antes del inicio de la postemporada, actuando posiblemente como un abridor de pocas entradas o "opener" de múltiples episodios en los playoffs.

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Sin prisas en Los Ángeles: El factor Tarik Skubal y Blake Snell

A pesar del deseo de los fanáticos por ver la faceta de two-way player (jugador de dos vías) de Ohtani, el mánager Dave Roberts ha enfatizado que la prioridad absoluta es su salud. La urgencia ha disminuido gracias a los refuerzos en la rotación de pitcheo, como la llegada de Tarik Skubal mediante cambio y el regreso de la lista de lesionados de Blake Snell, ambos ganadores del premio Cy Young.

Poder ofensivo: Ohtani no deja de brillar con el madero

Mientras su brazo se recupera, su bate sigue siendo una pesadilla para los rivales. En los últimos días, Ohtani ha sumado hitos importantes:

Conectó su jonrón número 27 de la temporada ante los Royals.

de la temporada ante los Royals. Registró un doble a 111.7 mph contra los Brewers el 13 de agosto.

a contra los Brewers el 13 de agosto. Mantiene su agresividad en las bases con robos oportunos.

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