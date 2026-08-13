MLB noticias | ¡Bancas vacías en Chicago! Davis Martin es expulsado tras un tenso altercado con Sal Stewart

Panamá/La jornada de las Grandes Ligas este jueves se vio sacudida por un fuerte altercado en el Rate Field, donde las bancas y bullpens se vaciaron durante el encuentro entre los White Sox de Chicago y los Rojos de Cincinnati.

El incidente, que escaló rápidamente, terminó con la expulsión del abridor de los White Sox, Davis Martin, tras un polémico pelotazo.

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El origen del conflicto: Jonrón y represalia en el diamante

La tensión comenzó temprano en el juego cuando Sal Stewart castigó a Martin con un imponente jonrón de 419 pies en la primera entrada. En el tercer episodio, tras un lanzamiento previo que fue alto y salvaje, Martin impactó a Stewart con un pelotazo, lo que provocó la furia del bateador.

Stewart no dudó en reclamar airadamente mientras avanzaba hacia el montículo, lo que provocó que ambos equipos saltaran al terreno de juego. A pesar de que Davis Martin hizo gestos indicando que no tenía malas intenciones, el principal Alan Porter decidió expulsarlo sin otorgar advertencias previas. Esta baja obligó a los White Sox a recurrir a Erick Fedde para cubrir el resto del encuentro.

MLB Field of Dreams 2026: Magia en los maizales de Iowa

Mientras el caos reinaba en Chicago, el mundo del béisbol se prepara para el regreso del MLB at Field of Dreams en Dyersville, Iowa. Este evento especial, que se transmitirá exclusivamente por Netflix, enfrentará a los Phillies de Filadelfia y los Mellizos de Minnesota en un estadio construido específicamente entre los campos de maíz.

El duelo monticular para este clásico moderno contará con:

Aaron Nola (PHI): El veterano busca redimirse tras una racha complicada y superar una reciente contusión en la rodilla.

El veterano busca redimirse tras una racha complicada y superar una reciente contusión en la rodilla. Taj Bradley (MIN): Uno de los lanzadores más potentes de la liga, conocido por su recta de casi 100 mph.

Aces en la mira: Lo último en el Power Ranking de lanzadores

Con la postemporada a la vuelta de la esquina, el control sobre la loma es más vital que nunca. En el más reciente listado de los mejores abridores, Jacob Misiorowski de los Brewers mantiene la cima gracias a una efectividad de 1.76 y más de 200 ponches acumulados a mediados de agosto.

Otros nombres que destacan en la pelea por el Cy Young incluyen a Dylan Cease de los Blue Jays, quien ha dominado con un ERA de 1.31 en sus últimas aperturas, y el novato sensación de los Yankees, Cam Schlittler, quien lidera la Liga Americana en efectividad.