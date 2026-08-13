¡El rock toma la mesa! Emilio Regueira le pone su sello a Tu Cara Me Suena 2026

El líder de Los Rabanes, ganador de un Latin Grammy y referente de la música panameña, aportará más de tres décadas de experiencia, energía y autenticidad al jurado del show.

Ciudad de Panamá, Panamá/La nueva temporada de Tu Cara Me Suena, tendrá una buena dosis de rock con Emilio Regueira, un artista cuya guitarra, irreverencia y energía han construido una identidad difícil de confundir. El líder de Los Rabanes, cambiará momentáneamente las giras y los conciertos por una silla privilegiada en el jurado, desde donde aportará la experiencia de una carrera que ha llevado el rock panameño a escenarios internacionales y conectado con distintas generaciones.

El músico regresa a la mesa, donde aportará la experiencia de una carrera que ha llevado el rock panameño a escenarios internacionales y ha logrado conectar con varias generaciones.

Su presencia promete añadir a las galas una combinación de conocimiento musical, comentarios sinceros y esa personalidad relajada que le permite pasar de una observación técnica a una ocurrencia inesperada. Porque si algo ha demostrado Emilio es que puede tomarse la música muy en serio sin dejar de disfrutar el espectáculo.

De Los Rabanes para el mundo: ¡más de tres décadas haciendo ruido!

Hablar de Emilio Regueira también es hablar de Los Rabanes, una de las agrupaciones más reconocidas de Panamá y referente del rock latinoamericano.

La banda construyó su propio sonido mezclando rock, ska, reggae y ritmos tropicales, una fórmula acompañada de letras cargadas de humor, situaciones cotidianas e irreverencia.

Canciones como “Señorita a mí me gusta su style”, “Perfidia”, “My Commanding Wife”, “¿Por qué te fuiste Benito?” y “La pastilla del amor” se convirtieron en temas representativos de su repertorio y continúan poniendo a cantar al público dentro y fuera del país.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 2007, cuando el álbum Kamikaze obtuvo el Latin Grammy al Mejor Álbum de Rock Vocal para Dúo o Grupo.

Detrás de ese reconocimiento existen años de ensayos, grabaciones, giras y presentaciones en vivo. Ese recorrido acompañará a Emilio cuando le corresponda observar a los concursantes enfrentarse a sus propios nervios y defender un personaje frente a las cámaras.

¡El 2026 le subió el volumen a Los Rabanes!

Emilio llegará a Tu Cara Me Suena después de varios meses cargados de reconocimientos, nueva música y presentaciones internacionales.

En marzo, Los Rabanes fueron incluidos en el puesto 49 de la selección editorial de las 50 mejores bandas de rock latino de todos los tiempos elaborada por Billboard.

El reconocimiento destacó la mezcla de géneros, la energía escénica y la capacidad de la agrupación para abordar temas sociales y cotidianos con humor y sátira.

Ese mismo mes, Emilio participó en el Festival Vive Latino 2026, celebrado en Ciudad de México. Como integrante del colectivo Orqueska, compartió escenario con representantes de agrupaciones como El Gran Silencio, La Mosca y Los Auténticos Decadentes.

La fiesta continuó en junio, cuando la ciudad de Doral, en Florida, declaró oficialmente el 17 de junio como el “Día de Los Rabanes”, en reconocimiento a los aportes de la banda a la cultura y la música en español.

La agrupación también presentó el álbum La Maskara y llevó su música hasta Nueva York como parte de las actividades del Fan Fest del Mundial 2026.

Con una agenda tan movida, Emilio aterriza en el programa con el oído activo y mucha energía para compartir. ¡El rockero no ha bajado el volumen!

Sinceridad, humor y una que otra explicación

En la mesa del jurado, Emilio también se ha ganado un espacio gracias a su forma directa, pero relajada, de expresar sus opiniones.

Durante la temporada pasada protagonizó un divertido intercambio cuando fue cuestionado por la calificación que había otorgado a Franklyn Robinson. Entre bromas, argumentos y referencias a la entrega que el participante había mostrado sobre la tarima, Emilio dejó claro que sus evaluaciones no responden a diferencias personales.

“No es nada personal, nada. Acuérdate que yo no soy de ese mood”, respondió durante la conversación.

El momento se desarrolló en medio del buen humor y reflejó parte de la dinámica que se vive en el programa: los participantes defienden su trabajo, los jurados explican su mirada y las opiniones pueden ser distintas sin restarle mérito al esfuerzo realizado.

Esa espontaneidad también ayuda a que el público conozca al músico más allá de las canciones. Emilio puede analizar una presentación, defender su posición y, al mismo tiempo, sumarse a las risas que hacen de Tu Cara Me Suena un espectáculo familiar.

Cuando el jurado también entra al juego

Aunque habitualmente observa las presentaciones desde la mesa, Emilio ya sabe lo que se siente pasar por una transformación.

Durante una de las aperturas de la temporada 2025, dejó temporalmente el estilo de Los Rabanes para convertirse en Daddy Yankee.

El momento mostró al rockero en una faceta diferente, con vestuario, interpretación y actitud de reguetón incluidos.

Si algún día le tocara participar oficialmente, Emilio también tiene claro qué artista escogería para su primera gala: Metallica. La banda forma parte de sus referentes musicales desde joven y representaría una oportunidad para llevar todo su espíritu rockero al clonador.

¿Volverá a abandonar la silla para sorprender con otro personaje? En Tu Cara Me Suena cualquier cosa puede pasar.

Experiencia para acompañar cada transformación

La trayectoria de Emilio le permitirá reconocer el trabajo que existe detrás de una presentación, pero también identificar esos elementos que ayudan a que el público crea en el personaje.

La voz, la respiración, la postura y la energía serán parte de sus observaciones. Sin embargo, su evaluación no se limitará únicamente a la técnica. También estará atento a la manera en que cada concursante se apropia del escenario y mantiene la interpretación hasta el final.

¡El jurado está casi completo!

Emilio compartirá la mesa con Dimelo Flow y Sandra Sandoval. Tres figuras con trayectorias, estilos y personalidades diferentes que se complementarán al momento de evaluar las transformaciones.

Dimelo Flow aportará su experiencia como productor de proyección internacional; Sandra llevará la fuerza escénica de una de las artistas más reconocidas y queridas de Panamá; y Emilio sumará el recorrido de un rockero que ha representado al país durante más de tres décadas.

La identidad del cuarto jurado continúa siendo una sorpresa, por lo que todavía falta una pieza para completar la mesa.

Tu Cara Me Suena 2026 se estrenará el miércoles 19 de agosto, a las 8:00 p. m., por TVN y TVN Pass.

Ocho concursantes, personajes inesperados y un jurado cargado de experiencia están listos para darle vida a una nueva temporada. Emilio Regueira ya tiene su lugar reservado y promete ponerle rock, sinceridad y buena vibra a cada gala. ¡Que comience el show!