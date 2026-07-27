¡La espera terminó! Tu Cara Me Suena ya tiene fecha de estreno: el gran espectáculo regresa el 19 de agosto por TVN

La cuenta regresiva comenzó. El escenario está listo, las caracterizaciones toman forma y la emoción vuelve a encenderse porque Tu Cara Me Suena ya tiene fecha oficial de estreno

Ciudad de Panamá, Panamá/Hay programas que entretienen. Y hay otros que paralizan al país cada semana. Tu Cara Me Suena pertenece a ese segundo grupo y ya está listo para volver a conquistar a Panamá.

El miércoles 19 de agosto, a las 8:00 p.m. por TVN, comienza una nueva temporada del exitoso formato internacional que pondrá a prueba el talento, la disciplina y la capacidad de transformación de ocho reconocidas figuras panameñas, quienes aceptaron el reto de convertirse en los artistas más grandes del mundo… aunque eso signifique salir completamente de su zona de confort.

Cada miércoles, el escenario se convertirá en un universo diferente. Un día podrán revivir a una leyenda del rock, al siguiente interpretar un ícono del pop o rendir homenaje a un artista latino que marcó generaciones. Nada está escrito. Lo único seguro es que cada gala será una caja de sorpresas.

Y si los participantes llegan con un enorme desafío, el jurado también promete dar mucho de qué hablar.

Esta temporada marca el regreso de Dimelo Flow, uno de los productores musicales panameños con mayor proyección internacional, quien vuelve para aportar su experiencia y ojo crítico. A su lado estarán dos rostros ya conocidos por la audiencia: Sandra Sandoval, referente indiscutible de la música típica panameña, y Emilio Regueira, músico y vocalista con una trayectoria que lo convierte en una voz autorizada para evaluar cada presentación.

Pero la gran incógnita todavía permanece sobre el escenario.

Durante la presentación oficial de la temporada quedó una silla vacía. Un asiento reservado para el cuarto jurado, cuya identidad continúa siendo un secreto. Su nombre será revelado próximamente y promete convertirse en una de las grandes sorpresas de esta edición.

Sobre el escenario tampoco faltará el talento.

Los ocho participantes ya están preparándose para asumir uno de los retos más exigentes de sus carreras. Ellos son:

El Urri

Ale Merod

Rikiplops

Ñero

Maisa

Yamilka Pitre

Anarkelys

Vicente

Durante semanas se enfrentarán a intensas jornadas de ensayo, clases de canto, coreografía, actuación, maquillaje y caracterización para lograr que cada presentación sea mucho más que una imitación: una verdadera transformación.

Porque en Tu Cara Me Suena no basta con cantar bien. Hay que parecerse, moverse, interpretar y transmitir la esencia del artista que toca representar. Cada detalle cuenta y cualquier presentación puede cambiar el rumbo de la competencia.

La conducción volverá a estar en manos de una dupla que ya conoce perfectamente el ritmo del programa. Nathalia González y Eddy Vásquez regresan como presentadores para acompañar al público durante cada gala, vivir las emociones detrás del escenario y compartir de cerca las reacciones de los participantes antes y después de subir al escenario.

La nueva temporada tendrá como sede el ITSE, desde donde se desarrollarán todas las galas en una producción que promete un despliegue técnico, visual y artístico a la altura de uno de los formatos de entretenimiento más exitosos del mundo.

Con un elenco completamente renovado, un jurado que combina experiencia, nuevas incorporaciones y una gran sorpresa aún por descubrir, Tu Cara Me Suena promete convertirse nuevamente en la conversación de todos los miércoles.

Las risas, los nervios, las lágrimas, las ovaciones y esos momentos inolvidables que solo este formato puede ofrecer están de regreso.

La invitación ya está hecha. Este miércoles 19 de agosto, a las 8:00 p.m., Panamá vuelve a jugar a adivinar, emocionarse y sorprenderse con cada transformación. Porque cuando se apagan las luces del estudio y comienza la música… cualquiera puede convertirse en una estrella.

Tu Cara Me Suena regresa a TVN. Y esta temporada promete ser la más espectacular hasta ahora.