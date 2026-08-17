Juntas comunales y municipios adeudan unos $13 millones a la CSS; algunas entidades incumplieron acuerdos de pago

Mon señaló que hoy sostendrá una reunión con autoridades vinculadas al tema para buscar la recuperación de los fondos.

Panamá/El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, reveló que juntas comunales y municipios mantienen una deuda de $13 millones con la institución y que ya se presentan las denuncias correspondientes contra las entidades que no han cumplido con sus obligaciones.

Ascienden a 13 millones de dólares la deuda de juntas comunales no pagada a la Caja del Seguro Social y tenemos que ver cómo recuperamos todos esos dineros de la gente. Tiene que haber más responsabilidad”.

Mon explicó que algunas instituciones han comenzado a pagar, pero otras incumplieron los planes acordados con la CSS. Agregó que la institución sostendrá una reunión con autoridades vinculadas al tema para buscar la recuperación de los fondos.

El director sostuvo que la CSS no puede reducir los abonos establecidos en la reglamentación, pese a que algunas entidades alegan que los montos exigidos afectan su funcionamiento.

“A todos se les ha generado un plan de pago, pero algunos de ellos no los han cumplido”, señaló Mon, quien evitó precisar cuáles juntas comunales y municipios mantienen las deudas.

Entre los municipios, por ejemplo, se encuentra el Municipio de Colón, que figura entre las entidades con mayor morosidad, con una deuda principal de $8.1 millones.

La obligación, que se arrastra desde administraciones anteriores —incluida la de Alex Lee, entre 2019 y 2024—, corresponde actualmente a la comuna representada legalmente por Diógenes Galván. Lee permanece detenido en medio de una investigación por el presunto manejo irregular de fondos durante su gestión.