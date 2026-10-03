¿Quieres estudiar en Francia? Senacyt ofrece becas para maestría y doctorados de hasta $250,000

La convocatoria abrió el 10 de septiembre y el plazo vence el 27 de octubre de 2026 a las 2:00 p.m. Toda la documentación deberá presentarse en un único archivo PDF.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) mantiene abierta una convocatoria de becas para panameños interesados en cursar maestrías o doctorados en Francia, con una asignación de hasta B/.250,000 y plazo para presentar las solicitudes hasta el 27 de octubre de 2026.

La convocatoria forma parte del Programa de Becas Senacyt, en coordinación con la Embajada de Francia en Panamá, y está dirigida a ciudadanos panameños que cuenten con título de licenciatura o maestría y busquen realizar estudios de posgrado en áreas consideradas prioritarias.

Para participar, los aspirantes deben ser de nacionalidad panameña. Quienes opten por una maestría deben contar con un título de licenciatura, mientras que para aplicar a un doctorado se requiere una maestría.

También se exige un índice académico mínimo de 2.00 sobre 3.00 o su equivalente, además de otros documentos académicos y personales establecidos en la convocatoria.

Cada aspirante deberá presentar tres opciones de universidades en Francia que impartan el programa seleccionado. Las instituciones deberán depender del Ministerio francés de Educación Superior, Investigación e Innovación y los estudios escogidos tendrán que guardar relación con la formación previa del candidato.

Becas de hasta B/.250,000

Las becas Senacyt-Francia 2026 contemplan una asignación de hasta B/.250,000, aunque el otorgamiento estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria y a los rubros permitidos por el reglamento del programa.

Para las maestrías, la duración será de hasta dos años o lo establecido en el respectivo plan de estudios, más el ciclo de formación lingüística. En el caso de los doctorados, la cobertura podrá extenderse hasta cuatro años o según el programa académico, además del periodo destinado al idioma.

El programa contempla formación lingüística para alcanzar el nivel B2 de francés, requisito mínimo exigido por las universidades francesas para la admisión. La capacitación deberá realizarse en un centro recomendado por Senacyt y la Embajada de Francia.

La convocatoria establece que, si el estudiante no aprueba el curso de francés, deberá reembolsar el costo de esta formación. Cuando el programa universitario exija inglés, el aspirante también tendrá que presentar la certificación correspondiente.

Entre los documentos solicitados se encuentran el diploma y créditos universitarios, un ensayo de hasta tres páginas, evidencia del trámite de admisión en las universidades propuestas, tres cartas de referencia, declaración jurada, hoja de vida actualizada y copia de la cédula.

¿Hasta cuándo se puede aplicar?

La convocatoria abrió el 10 de septiembre de 2026 y el plazo vence el 27 de octubre de 2026 a las 2:00 p.m. Toda la documentación deberá presentarse en un único archivo PDF mediante la plataforma indicada en la convocatoria.

Las solicitudes serán revisadas por una comisión evaluadora externa integrada por especialistas nacionales e internacionales. La convocatoria señala que la adjudicación dependerá del mérito de los aspirantes, el cumplimiento de los criterios establecidos y la disponibilidad presupuestaria.

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