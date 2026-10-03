Ecuador vs Panamá Copa Kirin | Los canaleros pisaron el estadio Nacional de Tokio

Vergara se une al grupo y Panamá afina detalles en Tokio para cerrar la gira ante Ecuador. Este partido lo podrás ver EN VIVO por TVMAX el lunes 5 de octubre desde las 1:30 am también en TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La sele ya se siente en casa en la capital japonesa. A solo dos días de su despedida de la gira asiática, la Selección Mayor de Panamá hizo este sábado su primer entrenamiento en el Estadio Nacional de Tokio, el escenario donde el lunes 5 de octubre enfrentará a Ecuador por el tercer lugar de la Copa Kirin.

La práctica se realizó en la mañana, en un recinto a unos 10 minutos del hotel de concentración. Los canaleros siguen afinando su preparación con un objetivo claro: cerrar su paso por Japón con una victoria.

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Vergara se suma al grupo

La gran noticia de la jornada fue el regreso a la dinámica del equipo del atacante Josué Vergara. Tras superar las pruebas médicas del viernes, el cuerpo médico de la Federación Panameña de Fútbol lo declaró apto, y el delantero del KAA Gent de Bélgica trabajó durante toda la sesión.

Los 25 jugadores del plantel participaron en una práctica oficial de una hora, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. hora local.

La única cautela fue Jiovany Ramos. El defensor trabajó de manera diferenciada con los fisioterapeutas de la Federación, por una molestia física sufrida en el duelo del viernes ante Nueva Zelanda.

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Panamá y Ecuador, con la herida de los penales

Ambos equipos llegan con el mismo sabor amargo. Los canaleros cayeron 3-5 en la tanda de penales ante Nueva Zelanda, tras un 1-1 en los 90 minutos que abrió las semifinales. Ecuador, por su parte, también cedió desde los once pasos luego de igualar 0-0 con Japón en el Estadio Internacional de Yokohama.

Ahora los dos se medirán por el tercer puesto, con la intención de despedirse del torneo con una victoria.

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Último ensayo antes del partido

La sele cerrará su preparación este domingo con una última sesión de entrenamiento, también en la mañana, a las 10:00 a.m. hora local (8:00 p.m. del sábado en Panamá). Será en el Ajinomoto Field Nishigaoka, en la ciudad de Kita, Tokio, donde el cuerpo técnico pulirá los últimos detalles.

Panamá buscará despedirse de la Copa Kirin con el tercer lugar y, de paso, conseguir su primera victoria de esta serie de partidos internacionales.

Dato clave: el Panamá vs. Ecuador se jugará el lunes 5 de octubre, a la 1:30 a.m. hora de Panamá.

Con información de la Federación Panameña de Fútbol.

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