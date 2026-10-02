Panamá vs Ecuador| Josué Vergara recibe autorización para entrenar con la 'Sele'

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Panamá/Tras someterse a los exámenes médicos correspondientes en la tarde de ayer en la capital japonesa, el departamento médico de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) dictaminó que el atacante Josué Vergara se encuentra plenamente recuperado y en condiciones físicas óptimas para integrarse a los entrenamientos de la Selección Mayor de Panamá que se encuentra en Japón como parte de su gira asiática de partidos amistosos previos a sus compromisos en la Liga de Naciones de Concacaf.

Antecedentes

La situación del jugador del KAA Gent de Bélgica había generado expectación en el entorno de la 'Sele'. El atacante panameño venía de sufrir una molestia muscular a finales de septiembre tras disputar los 90 minutos y anotar en la victoria de su club 2-1 frente al Standard de Lieja.

Aunque en un principio se comunicó su baja preventiva debido a las resonancias magnéticas enviadas por el conjunto belga, la FPF realizó una gestión formal con el KAA Gent para que el futbolista viajara a territorio asiático y fuera evaluado directamente por el staff médico del seleccionado nacional.

A disposición del equipo

Con los resultados favorables obtenidos en los chequeos en Tokio, el cuerpo médico dio luz verde a Vergara, quien ya está listo para sumarse a los trabajos bajo las órdenes del técnico Thomas Christiansen de cara a los compromisos internacionales de la gira.

Rendimiento con el club

El delantero panameño Josué Vergara ha comenzado a ganar protagonismo en el fútbol belga durante su primera temporada con el KAA Gent. A sus 19 años, el atacante suma 4 goles en 13 partidos oficiales con el conjunto belga, entre la liga y la UEFA Conference League.

Vergara llegó al Gent en julio de 2026 procedente del FK Auda de Letonia, después de haber marcado 14 goles en 20 partidos de liga con el club letón durante la primera parte del año. El conjunto belga apostó por él con un contrato de cinco temporadas.

Tres goles en la liga belga

En la Primera División A de Bélgica, el atacante ha disputado 7 encuentros, seis como titular, acumulando 532 minutos y tres goles. Su primer tanto llegó el 9 de agosto ante el Mechelen, en una victoria del Gent por 2-0.

Su actuación más reciente en el campeonato fue especialmente destacada. El pasado 18 de septiembre, Vergara abrió el marcador al minuto 31 frente al Standard de Lieja y contribuyó al triunfo del Gent por 2-1. Con ese tanto alcanzó los tres goles en la competición doméstica.

También marcó en Europa

En la UEFA Conference League, Vergara registra un gol en seis partidos y 487 minutos, para completar sus cuatro anotaciones oficiales con el Gent en lo que va de la campaña 2026/27.

En total, sus números con el club son de 13 partidos, 12 titularidades, 1.019 minutos y cuatro goles, sin asistencias registradas en estas competiciones.

El rendimiento supone además la continuación de un año particularmente productivo para el atacante panameño. Antes de llegar a Bélgica, Vergara había marcado 14 goles en 20 partidos con el FK Auda, por lo que acumula una producción goleadora importante en su salto al fútbol europeo.

Con su adaptación al fútbol belga en marcha, el delantero de 1,96 metros se ha convertido en una de las piezas ofensivas jóvenes del Gent y, hasta el momento, figura como máximo goleador del equipo en la liga belga, con tres tantos.