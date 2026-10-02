Ferran Torres - Liga de Naciones UEFA: goleador de la final del Mundial 2026 sale de la concentración de España

Ante esta situación, la selección española llamó de último momento Carlos Espí, jugador del Real Madrid.

España/El delantero Ferran Torres abandonó la selección española por unas molestias en el tobillo y será sustituido por el joven atacante del Real Madrid Carlos Espí, informó este viernes la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El jugador del Paris Saint-Germain ha venido sufriendo unos problemas en su tobillo izquierdo que no le habían impedido hasta ahora entrenar y jugar contra Inglaterra el primer partido de la Liga de Naciones, el fin de semana pasado.

Sin embargo, "ante la persistencia de la sintomatología se ha decidido desconvocar al jugador para priorizar su recuperación", informó la RFEF en un comunicado.

La nota precisa que los servicios médicos de la Federación han estado en todo momento en contacto con los doctores del PSG.

Ferran será sustituido en la Roja por el joven delantero del Real Madrid, Carlos Espí, en su primera convocatoria con la selección absoluta, tras haber debutado con la Sub-21 el jueves en la goleada 13-0 a San Marino.

Espí marcó cinco goles y dio dos asistencias en ese partido de clasificación para la Eurocopa Sub-21.

España se enfrenta el sábado a la República Checa en la tercera jornada de la Liga de Naciones, antes de medirse el martes de nuevo a Croacia.

La Roja encabeza el grupo A3 de la competición tras ganar 3-2 a Inglaterra el fin de semana y 4-1 a Croacia el martes pasado.