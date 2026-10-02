Liga de Naciones resultados | Francia e Italia midieron fuerzas, Bélgica toma impulso

Polonia sigue tercera del grupo B4, ahora con 4 puntos, acercándose a Bosnia-Herzegovina (2º, 5) y al líder Suecia (1º, 7), que empataron 1-1 entre sí.

París, Francia/La emoción sube enteros en el grupo A1 de la Liga de Naciones de la UEFA, donde la Francia de Zinédine Zidane vio este viernes cortado su pleno de victorias al empatar 1-1 en casa ante la Italia de Roberto Mancini, con lo que Bélgica se pone a un punto del líder al ganar 3-0 a Turquía.

Los franceses suman ahora 7 puntos y los belgas se colocan con 6 unidades, a tres días del duelo entre ambos equipos en la cuarta jornada, donde estará en juego el primer puesto.

Italia, con 4 puntos, queda al acecho, mientras que Turquía, con tres derrotas en sus tres partidos disputados, sigue hundida.

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Estreno deslucido -

Era una noche de gala en el Stade de France y Francia no pudo regalar la alegría esperada a sus hinchas, que habían llenado el principal estadio del país para ver el primer partido de Zidane como local siendo entrenador de los Bleus.

El recinto de Saint-Denis, en la periferia norte de París, está unido a la leyenda de Zizou, que condujo allí a Francia a su primer título mundial en 1998, con un doblete en aquella final ante Brasil.

Pero a sus buenos recuerdos no podrá sumar un estreno local exitoso como seleccionador por este 1-1, más amargo que dulce, ante Italia.

"Estoy contento con el rendimiento de mi equipo y con lo que he visto", declaró Zidane tras el partido.

"Estoy contento con el contenido, pero no con el resultado. Merecíamos más", apuntó.

Sin Kylian Mbappé, lesionado en una rodilla hace una semana en Turquía y que fue desconvocado, y con un Ousmane Dembélé por ahora sin pólvora en esta Nations, Michael Olise asumió el rol de líder ofensivo.

El lunes dio la victoria ante Bélgica y esta vez adelantó a su equipo en el 55' con un tanto de bella factura, antes de que Alessandro Bastoni dejara el pulso en tablas con su diana en el 68'.

"Creo que hicimos un gran partido esta noche ante uno de los mejores equipos del mundo, hubo muchos aspectos positivos. Estamos en el buen camino y debemos seguir jugando así", celebró Mancini.

Italia sale reforzada anímicamente de este partido y el domingo puede confirmar las buenas sensaciones recibiendo en Bolonia a una Turquía a la que ya goleó el lunes en Bursa.

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Viejos rockeros -

El empate de Saint-Denis tuvo un beneficiado indirecto: Bélgica, el otro gallo del grupo, que se impuso 3-0 en Lieja a una Turquía que no logra frenar la caída libre.

En esa victoria tuvieron los papeles protagonistas dos ilustres veteranos del equipo: Kevin De Bruyne firmó un doblete (10' y 60') y Romelu Lukaku, que había empezado el partido como suplente, puso el tercero y definitivo en el 76'.

Lukaku eleva así a 94 goles su récord de goles en los Diablos Rojos, donde De Bruyne eleva por su parte su cuenta personal con el equipo a 40 dianas.

El neerlandés Mark van Bommel, que se había estrenado como seleccionador de Bélgica hace una semana ganando en Roma a Italia, consiguió ahora su primera victoria como local desde que tomó las riendas del equipo.

Pero, sobre todo, demostró su capacidad de reacción después de la dolorosa derrota del lunes contra los franceses.

"El fútbol que hacemos ahora me viene mejor. Físicamente estoy además mejor que el año pasado", celebró De Bruyne sobre el sistema de Van Bommel.

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Eterno Lewandowski -

Como en Bélgica, un ilustre treinteañero fue el héroe de la noche en el estadio Nacional de Varsovia, donde Polonia endosó un set en blanco (6-0) a Rumanía, en un partido de la segunda categoría del torneo (Liga B), con un triplete de Robert Lewandowski.

A sus 38 años y ahora en las filas del Chicago Fire estadounidense, el eterno artillero de los polacos consiguió guiar a su selección a una primera victoria en esta Nations.

Polonia sigue tercera del grupo B4, ahora con 4 puntos, acercándose a Bosnia-Herzegovina (2º, 5) y al líder Suecia (1º, 7), que empataron 1-1 entre sí.

En ese partido, Viktor Gyökeres volvió a marcar para los suecos, como ya había hecho en los triunfos anteriores contra rumanos y polacos, pero esta vez no sirvió para que su equipo sumara los tres puntos.

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