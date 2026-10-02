Lionel Messi arriba a Argentina para su despedida con la Albiceleste: fecha, hora y dónde ver el partido

¡IMPERDIBLE! Argentina vs Benín, último partido de Lionel Messi con la Albiceleste, el martes 6 de octubre.

Buenos Aires, Argentina/El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, arribó el viernes a Argentina donde disputará el próximo martes un partido amistoso contra Benín en lo que será su despedida de la Albiceleste.

Messi aterrizó por la mañana a bordo de un avión privado en su ciudad natal, Rosario, junto a su familia, según mostraron imágenes de la prensa local.

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El astro de 39 años jugará el martes por la noche su último partido con la selección argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires a partir de las 6:00 p.m. (previa 5:00 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

El rival, Benín, nunca ha jugado una Copa del Mundo y ocupa el puesto 93 del ranking FIFA.

Las entradas para el partido que marcará el adiós internacional del capitán, campeón mundial en 2022 y subcampeón del mundo en 2014 y 2026 se agotaron en menos de dos horas desde que se pusieron a la venta la semana pasada.

Sin su participación, el equipo que conduce Lionel Scaloni venció 4-0 a Bolivia el miércoles último en el estadio Mario Kempes de la provincia de Córdoba (centro) y tendrá su segundo compromiso el sábado ante Burkina Faso en el estadio Monumental de Buenos Aires.

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La AFA invitó a todos los campeones del mundo en 2022 para que acompañen a Messi en su adiós definitivo de la selección.

Previo al inicio del partido, la Universidad de Buenos Aires lo honrará con su máximo título honorífico, el doctorado Honoris Causa, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y por ser "un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético".

En la selección argentina, Messi es el futbolista con más títulos, goleador histórico (125 goles) y jugador con más partidos (207).

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