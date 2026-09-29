Panamá vs Nueva Zelanda| Josué Vergara viajará a Japón donde le espera la 'Sele'

Panamá vs Nueva Zelanda, sintoniza el segundo partido de la 'Sele' en la gira asiática, el jueves 1 de octubre a la 1:00 a.m. (previa 12:30 a.m.) por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Josué Vergara podría tener la oportunidad de integrarse a la selección de Panamá, que se encuentra en Japón, donde disputará los dos partidos que le hacen falta en la gira asiática.

Ricardo Icaza, periodista y presentador de TVMAX Deportes, informó en sus redes sociales que el jugador viajará desde Bélgica hacia el sitio de concentración de la selección panameña en el territorio japonés.

Vergara había sido convocado por el técnico Thomas Christiansen para la gira, pero fue dado de baja al presentar molestias musculares tras su participación en el partido que tuvo su club, el KAA Gent de Bélgica el pasado 19 de septiembre.

"Josué Vergara viajará mañana desde Bélgica a Japón para unirse a la Selección, los doctores de la Sele evaluarían su evolución".

Icaza explicó que el objetivo es conocer la condición actual del jugador para integrarlo al equipo, siempre y cuando las evaluaciones indiquen que está sano.

"Se quiere que se integre al grupo y si está al 100% que pueda jugar algunos minutos del partido programado para el 5 de octubre".

Después de iniciar la gira con un empate 1-1 ante India en Bangalore, la selección panameña jugará el jueves 1 de octubre ante Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama. El lunes 5 enfrentará a Ecuador o Japón en Tokio.

Rendimiento con el club

El delantero panameño Josué Vergara ha comenzado a ganar protagonismo en el fútbol belga durante su primera temporada con el KAA Gent. A sus 19 años, el atacante suma 4 goles en 13 partidos oficiales con el conjunto belga, entre la liga y la UEFA Conference League.

Vergara llegó al Gent en julio de 2026 procedente del FK Auda de Letonia, después de haber marcado 14 goles en 20 partidos de liga con el club letón durante la primera parte del año. El conjunto belga apostó por él con un contrato de cinco temporadas.

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Tres goles en la liga belga

En la Primera División A de Bélgica, el atacante ha disputado 7 encuentros, seis como titular, acumulando 532 minutos y tres goles. Su primer tanto llegó el 9 de agosto ante el Mechelen, en una victoria del Gent por 2-0.

Su actuación más reciente en el campeonato fue especialmente destacada. El pasado 18 de septiembre, Vergara abrió el marcador al minuto 31 frente al Standard de Lieja y contribuyó al triunfo del Gent por 2-1. Con ese tanto alcanzó los tres goles en la competición doméstica.

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También marcó en Europa

En la UEFA Conference League, Vergara registra un gol en seis partidos y 487 minutos, para completar sus cuatro anotaciones oficiales con el Gent en lo que va de la campaña 2026/27.

En total, sus números con el club son de 13 partidos, 12 titularidades, 1.019 minutos y cuatro goles, sin asistencias registradas en estas competiciones.

El rendimiento supone además la continuación de un año particularmente productivo para el atacante panameño. Antes de llegar a Bélgica, Vergara había marcado 14 goles en 20 partidos con el FK Auda, por lo que acumula una producción goleadora importante en su salto al fútbol europeo.

Con su adaptación al fútbol belga en marcha, el delantero de 1,96 metros se ha convertido en una de las piezas ofensivas jóvenes del Gent y, hasta el momento, figura como máximo goleador del equipo en la liga belga, con tres tantos.