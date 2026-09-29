Liga de Naciones UEFA resultados| España mantiene el ritmo ante Croacia e Inglaterra se recupera frente a República Checa

El equipo español, de la mano de Lamine Yamal, sacan la victoria ante Croacia.

Francia/Con un doblete y una asistencia de Lamine Yamal, la campeona mundial España mantuvo el pleno en la Liga de Naciones de la UEFA al golear 4-1 a Croacia, este martes en una segunda jornada en la que Inglaterra reaccionó al ganar 2-0 en la República Checa.

Tres días después de la gran victoria en Wembley ante los ingleses, los españoles se impusieron en el duelo de Sevilla por el liderato del grupo A3, ante una Croacia que también había arrancado esta edición con triunfo, en su caso en la República Checa.

Después de esta segunda jornada, España encabeza por lo tanto la clasificación con sus 6 puntos, seguida de ingleses y croatas, ambos con 3 unidades, mientras que los checos siguen con el casillero a cero.

- 40 partidos -

La victoria permite a España aumentar su impresionante racha, que eleva ahora a 40 partidos consecutivos sin perder.

La última derrota española se dio en marzo de 2024 en un amistoso en Londres contra Colombia, si bien es cierto que en junio de 2025 cayó en la tanda de penales de la final de la pasada Liga de Naciones, contra Portugal.

Después de ofrecer simbólicamente el trofeo mundial a los hinchas en los prolegómenos del partido, la fiesta continuó tras el pitido inicial de la mano de Lamine Yamal, que marcó el primer gol en el minuto 2', con un certero disparo, y luego envió el centro que Marc Pubill cabeceó a la red en el 31'.

Entre medias, Croacia, donde su estrella Luka Modric solo jugó los últimos diez minutos, había igualado provisionalmente con un gol de cabeza de Dion Beljo (28').

En la segunda mitad, Yamal firmó en el 63' el tercero con un tiro cruzado en el área, con poco ángulo, tras un pase de lujo de su compañero del Barça Pedri y su amigo Nico Williams cerró la goleada ya en los últimos compases del partido (89').

Yamal ya había tenido un aporte clave en la victoria del sábado en Wembley, marcando uno de los goles españoles en el triunfo por 3-2.

"Es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez y todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo", elogió a Yamal su seleccionador, Luis de la Fuente.

- Contra diez -

Después del resbalón ante los españoles, Inglaterra pudo reaccionar este martes con una victoria 2-0 en su visita a Praga.

La expulsión de Pavel Sulc en el 25' dejó muy herida a la República Checa y en la segunda mitad el equipo de los Tres Leones consiguió sus dos zarpazos.

Anthony Gordon abrió la cuenta de cabeza en el 47' y en el 69' dio la tranquilidad la estrella Harry Kane, con un tiro cruzado tras encontrarse un balón perdido en el área.

"Es raro que haya una tarjeta roja tan temprano. No es lo mejor para los espectadores ni para el equipo. Es una victoria extraña pero importante y eso es lo que cuenta", consideró el seleccionador de los ingleses, el alemán Thomas Tuchel.

Los checos, con dos derrotas en dos partidos, quedan en una situación muy comprometida y siguen sin ganar desde el estreno en esta ventana internacional de su nuevo seleccionador, el español Santi Denia.

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- Suiza sigue firme -

En la Liga B, la segunda división de este torneo, Suiza sigue con paso firme en busca del ascenso y mantuvo su pleno de victorias.

Después de ganar 3-0 el sábado en Macedonia del Norte, esta vez el equipo helvético venció, igualmente como visitante, en su desplazamiento a Escocia también por 3-0.

La expulsión de Jack Hendry en el minuto 11' complicó mucho la tarea a los escoceses ante sus hinchas en el Hampden Park de Glasgow, donde Suiza decidió con los goles de Ricardo Rodriguez (12'), Nico Elvedi (55') y Zeki Amdouni (82').

Escocia queda frenada con apenas un punto en este grupo B1, ya a cinco unidades de los suizos y a tres de Eslovenia, segunda de la llave tras vencer 2-1 a los normacedonios, colistas sin puntuar.