Lionel Scaloni: director técnico se refiere a su futuro con la selección de Argentina

El contrato del técnico que guio a la Albiceleste al título de campeona del mundo en Catar 2022 expira en diciembre de este año.

Argentina/El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó este martes que existe "predisposición de las dos partes" para renovar su contrato, que vence en diciembre, aunque aclaró que las negociaciones para definir su continuidad recién comienzan.

Considerado uno de los artífices de la era dorada de la Albiceleste, el entrenador dejó en el aire su continuidad en el cargo, que ocupa desde 2018, tras perder la final del Mundial 2026 ante España.

"Después del Mundial no habíamos hablado. Nos juntamos para ver si podemos avanzar y llegar a un acuerdo", dijo en una conferencia de prensa en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, en la víspera de un amistoso ante Bolivia en Córdoba.

El conductor de Argentina, campeón del mundo en Catar 2022 y ganador de dos Copas América, afronta estas negociaciones después de la derrota ante España en la final de Norteamérica 2026.

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"La predisposición está de las dos partes pero recién empezamos a hablar", agregó el entrenador, que debe resolver si seguirá al frente de la Albiceleste en la etapa posterior a la despedida de Lionel Messi, que anunció hace un mes su salida de la selección.

Scaloni explicó que después del Mundial necesitó tiempo para evaluar su futuro y destacó que las posibilidades deportivas del equipo son un factor fundamental en su decisión, además de las condiciones económicas.

"Tuve que repensar bien, mirar, analizar lo que es el tema deportivo", señaló. El técnico sostuvo que no habría iniciado las conversaciones si no hubiera visto posibilidades de construir un equipo competitivo.

Tras el encuentro el miércoles en Córdoba, Argentina recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 en el Monumental de Buenos Aires. Messi jugará en este último choque, en la que se espera será una emotiva despedida con la participación de los campeones de Catar.

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"Leo en principio viene el fin de semana, después del partido del 3. Si quiere venir a jugar el 3, puede", dijo Scaloni.

Consultado sobre el futuro sin Messi, el entrenador destacó la respuesta del equipo en los partidos en los que faltó su capitán y las posibilidades que ofrecen los jugadores jóvenes.

"Hasta que sea el partido de Leo no le daremos la 10 a nadie, a partir de ahí veremos. La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que conlleva", dijo respecto al futuro del histórico dorsal.

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Anticipó que aprovechará los amistosos para ensayar variantes, tanto en ataque como en defensa, aunque aseguró que conservará los principios de juego de su ciclo.

"Nuestro fútbol pasa a través de la pelota, a través de juntar gente que juegue bien, eso creo que no va a cambiar", sostuvo.

El entrenador aseguró que no escuchará propuestas de otros equipos mientras siga vigente su contrato con la selección y, respecto a una eventual salida de su colaborador Walter Samuel, comentó que perderlo sería una baja importante para el cuerpo técnico.