Costa Rica destituye a Fernando 'Bocha' Batista tras malos resultados en Liga de Naciones Concacaf

La selección costarricense perdió sus dos primeros partidos del torneo ante Curazao y Haití. Esto motivó el cese del técnico contratado tras las Eliminatorias al Mundial 2026.

Costa Rica/El argentino Fernando Batista fue cesado este lunes como seleccionador de Costa Rica tras un desastroso inicio del equipo en la Liga de Naciones de la Concacaf, anunció la Federación Costarricense de Fútbol.

Batista y su cuerpo técnico fueron separados de sus puestos tan solo seis meses después de asumir el cargo, y luego de que la escuadra perdiera ante Curazao y Haití en las dos primeras fechas de la Liga de Naciones.

El 'Bocha', de 56 años, será sustituido de manera interina por el exinternacional costarricense Bryan Ruiz.

"Este es un cambio que se está decidiendo por los malos resultados que se han dado en estas dos fechas de la Liga de Naciones (...), ya no queremos seguir esperando" mejores resultados, lamentó el presidente de la Federación, Osael Maroto, al comunicar el cese de Batista.

Al contratar al entrenador argentino, Costa Rica apostó por un técnico que le hiciera reverdecer la gesta del Mundial Brasil 2014, cuando sorprendió al superar la primera fase, en la que enfrentó a Inglaterra, Uruguay e Italia.

Luego llegó hasta cuartos de final, donde cayó ante Países Bajos.

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- Poca paciencia -

El objetivo de Batista era volver a ilusionar a la afición de cara a la próxima Copa del Mundo en 2030.

Sin embargo, Costa Rica sumó dos derrotas al hilo en su inicio de la Liga de Naciones, donde está encuadrada en el Grupo A.

El jueves perdió 4-3 ante Curazao como local, en un encuentro disputado en el Estadio Ricardo Saprissa, en San José, donde los ticos llegaron al descanso con una ventaja de 3-0.

Tres días después volvieron a morder el polvo ante Haití, que ganó 2-0 en el Sabina Park en Kingston, Jamaica.

Con estos resultados, Costa Rica necesita ganarle a Nicaragua de visita el jueves y a Haití como local el domingo, además de otras combinaciones, para clasificar a la siguiente ronda.

"Los resultados no nos acompañaron" y la situación "nos tiene a todos muy preocupados y muy tristes", afirmó Maroto.

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Batista dijo tras caer ante Haití que tenía "toda la fuerza" para sacar la situación adelante porque confiaba "a muerte" en el trabajo de sus jugadores.

Al frente del combinado tricolor, el técnico argentino logró tan solo un triste empate ante Jordania (2-2) y cayó goleado con Irán (5-0), Inglaterra (3-0) y Colombia (3-1) en partidos amistosos.

Será sustituido por Ruiz, exvolante que solo ha ocupado el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense, uno de los principales equipos del país. Lo hizo de manera interina durante este año.

El nuevo seleccionador, de 40 años, disputó tres mundiales como jugador, entre ellos el de Brasil-2014.

"¿Quién más que él entiende y sabe lo que significa ponerse esa camiseta?", indicó Maroto.

Sin embargo, aclaró que Ruiz tomará las riendas para los dos próximos partidos. Después se valorará su continuidad, según el directivo.

Batista, quien dirigió a varias selecciones juveniles de Argentina y a la absoluta de Venezuela, sustituyó al mexicano Miguel "Piojo" Herrera, despedido en noviembre tras no conseguir un cupo al Mundial de Norteamérica 2026.

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