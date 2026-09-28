Reforma electoral sobre la representación legal de los partidos enfrenta a la dirigencia del PRD con su bancada

La mayoría de las propuestas aprobadas fueron impulsadas por el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson. La secretaria general del PRD emplazó a su bancada.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una propuesta incluida en el primer debate de las reformas electorales abrió una disputa dentro del Partido Revolucionario Democrático (PRD). La modificación busca que el presidente de cada partido ostente obligatoriamente su representación legal, función que, según la carta enviada por la secretaria general del colectivo, Balbina Herrera Araúz, no puede redefinirse sin consultar a las instancias partidarias.

La carta, fechada este lunes 28 de septiembre, está dirigida a la bancada del PRD, encabezada por Benicio Robinson, quien además es el presidente de ese colectivo político. Herrera cuestiona que una reforma legal pueda cambiar la estructura interna del partido y concentrar su representación en un solo cargo.

“Por tanto, alterar nuestra estructura para concentrar la representación en un solo cargo no es cumplir la ley: es contradecir lo que la Constitución manda”, sostiene en el documento al que tuvo acceso este medio. La secretaria general afirma que una decisión de esa magnitud requeriría debate en las bases y consultas al Comité Ejecutivo Nacional, al Consejo Directivo Nacional y a otros órganos del partido. “Nada de esto ha ocurrido”, señala.

En ese sentido, Herrera dirige un llamado a los diputados de su colectivo y les pide que “cerremos filas no en torno a personas, sino a la causa que nos une”. También les pide que las decisiones de fondo se tomen “en el seno de las instancias partidarias, con debate, con tiempo y con la participación que nuestra historia merece”.

La carta ya provocó una respuesta pública dentro del PRD. Por ejemplo, el asesor de la bancada Edwin Aparicio escribió en X: “En el PRD podemos tener diferencias. Pero ventilar las disputas internas en redes y medios, siendo parte de la dirección, es una irresponsabilidad. Quien pide unidad debe practicarla”. Añadió que las diferencias deben discutirse dentro del partido y que el PRD está por encima de cualquier protagonismo personal.