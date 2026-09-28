Presupuesto del canal de Panamá es aprobado en tercer debate por la Asamblea

El Canal prevé continuar los procesos para las nuevas terminales portuarias de Corozal, en el Pacífico, e Isla Telfers, en el Atlántico, así como para un gasoducto interoceánico.

Ciudad de Panamá, Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes, en tercer debate, el presupuesto del canal de Panamá para el año fiscal 2027. La votación fue de 58 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

El presupuesto proyecta ingresos por $5,555 millones y aportes al Tesoro Nacional por $3,607 millones, un 12.9 % más que en el presupuesto anterior, según las cifras presentadas durante la sesión. El año fiscal comenzará el 1 de octubre de 2026 y terminará en septiembre de 2027.

La administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, estuvo presente en el pleno junto al ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien agradeció a los diputados la aprobación de los fondos para la operación de la vía interoceánica.

El presupuesto incluye recursos para proteger los activos del Canal, atender los retos relacionados con el agua y avanzar en proyectos como el embalse de río Indio, que ha generado cuestionamientos durante el debate. La propuesta no contempla un aumento de peajes para los clientes del Canal.

Con la votación concluyó el trámite del presupuesto del Canal en la Asamblea Nacional, ahora pasará a manos del Ejecutivo para su sanción o veto.

Con información de Meredith Serracín.