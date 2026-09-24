Presupuesto del canal de Panamá es aprobado en segundo debate por el pleno de la Asamblea

El Canal prevé continuar los procesos para las nuevas terminales portuarias de Corozal, en el Pacífico, e Isla Telfers, en el Atlántico, así como para un gasoducto interoceánico.

Panamá/Con 48 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 701, que establece el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

Durante la sustentación, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, presentó una proyección de $5,555.3 millones en ingresos y $1,784.5 millones en gastos de operación. Los aportes directos al Estado se estiman en $3,608 millones, unos $414 millones más que el monto aprobado para la vigencia fiscal 2026, según explicó.

Más allá de la operación diaria de la vía acuática, el presupuesto permitiría avanzar en el proyecto de río Indio. Icaza señaló que durante esta vigencia comenzarían los primeros reasentamientos y se licitarían el diseño y la construcción de la obra, prevista como parte de la solución para asegurar agua tanto a la población como al Canal.

El Canal también prevé continuar los procesos para las nuevas terminales portuarias de Corozal, en el Pacífico, e Isla Telfers, en el Atlántico, así como para un gasoducto interoceánico.

Ante preguntas de los diputados, Icaza explicó que el presupuesto para 2027 contempla 621 tránsitos menos que los proyectados para 2026, debido a la posibilidad de un episodio severo de El Niño. La administradora de la vía acuática, Ilya Espino de Marotta, señaló que, pese a la reducción prevista en tránsitos y tonelaje, la entidad proyecta mayores ingresos por la combinación de buques que utilizarían la vía, incluidos segmentos que pagan peajes más altos.

Durante el debate también se abordaron los $12,992,000 presupuestados para un acuerdo con el Ministerio de Seguridad. Espino de Marotta explicó que se trata de un apoyo temporal de tres años para reforzar la protección de áreas bajo responsabilidad del Canal, tras la ampliación de su cuenca y la adquisición de terrenos. Precisó que el acuerdo comenzó en 2026 y que 2027 sería su segundo año.

El proyecto deberá completar el trámite legislativo correspondiente tras su aprobación en segundo debate.