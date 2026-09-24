Alcaldía de Arraiján habilita arreglos de pago en el Juzgado de Aseo: Requisitos y trámites

La medida busca facilitar la regularización de los casos pendientes y permitir que los deudores puedan cumplir con sus obligaciones mediante acuerdos ajustados a sus posibilidades de pago.

Arraiján, Panamá Oeste/La Alcaldía de Arraiján habilitó, desde el lunes 21 de septiembre, la posibilidad de establecer arreglos de pago para las personas que mantienen multas pendientes ante el Juzgado de Aseo.

Entre ellas, sanciones por la mala disposición de basura, vehículos mal estacionados y otras infracciones aplicadas por los agentes de seguridad.

La medida busca facilitar la regularización de los casos pendientes y permitir que los deudores puedan cumplir con sus obligaciones mediante acuerdos ajustados a sus posibilidades de pago.

De acuerdo con un comunicado de la Alcaldía de Arraiján, mantener las cuentas al día también permite agilizar la tramitación de documentos y evitar procesos administrativos innecesarios.

La opción está dirigida a las personas que mantienen sanciones pendientes y que buscan regularizar su situación ante las autoridades municipales.

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¿Cómo realizar el trámite?

Puede acercarse a la Tesorería de la Alcaldía en horario de 8:00 am. a 4:00 pm y hablar con los agentes sobre esta regularización de pagos. Una vez atendidos, funcionarios explicarán la realización del trámite con los pasos a seguir.