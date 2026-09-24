AbonoPaTi: así funcionará el subsidio para comprar una vivienda nueva

El MEF reglamentó el programa que permitirá complementar el aporte de los beneficiarios para adquirir una vivienda nueva mediante un préstamo hipotecario. El trámite será digital y el subsidio se pagará directamente al banco.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) aprobó este jueves el reglamento que pone en marcha la operación del AbonoPaTi, el subsidio estatal destinado a complementar el aporte de quienes buscan adquirir una vivienda nueva mediante un préstamo hipotecario.

Por medio de la Resolución MEF-RES-2026-3255, el MEF aprobó la norma que establece el procedimiento para solicitar, aprobar, asignar y pagar este subsidio estatal no reembolsable, creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 35 del 17 de septiembre de 2026.

El programa busca complementar el aporte del beneficiario para facilitar la adquisición de una vivienda elegible mediante un préstamo hipotecario.

¿Cómo será el proceso?

El interesado deberá:

Registrarse en Panamá Conecta, presentar la solicitud e identificar la vivienda que desea adquirir. Seleccionar uno o más acreedores hipotecarios para que evalúen su solicitud de préstamo. Si obtiene aprobación de más de una entidad, podrá escoger con cuál continuará el proceso. Las demás aprobaciones serán liberadas. Una vez cumplidas todas las condiciones, se podrá aprobar el AbonoPaTi.

Para obtener la aprobación, deberán cumplirse cinco condiciones:

Préstamo aprobado: el acreedor seleccionado debe registrar la aprobación del préstamo hipotecario.

el acreedor seleccionado debe registrar la aprobación del préstamo hipotecario. Requisitos validados: deben estar cumplidos y validados los requisitos del programa.

deben estar cumplidos y validados los requisitos del programa. Deudor: el solicitante debe cumplir las condiciones del Régimen de Intereses Preferenciales.

el solicitante debe cumplir las condiciones del Régimen de Intereses Preferenciales. Vivienda: el inmueble debe cumplir las condiciones establecidas para ser considerado vivienda elegible.

el inmueble debe cumplir las condiciones establecidas para ser considerado vivienda elegible. Presupuesto: debe existir disponibilidad presupuestaria para asignar el cupo.

El cupo dependerá de la última validación

Uno de los puntos establecidos en el reglamento es que la prioridad para asignar los cupos se determinará automáticamente por la fecha y hora en que se complete la última validación requerida.

Esto significa que presentar primero la solicitud o cumplir parcialmente los requisitos no garantiza prioridad.

Los cupos serán asignados dentro del monto máximo establecido para la respectiva vigencia fiscal. Si no existe disponibilidad presupuestaria, el sistema impedirá realizar la asignación.

Una vez asignado el cupo, comienzan a correr los plazos establecidos en el reglamento:

Hasta 3 meses para terminar la construcción de la vivienda y obtener el permiso de ocupación.

para terminar la construcción de la vivienda y obtener el permiso de ocupación. Se podrá solicitar una única prórroga de hasta 3 meses adicionales , siempre que se solicite dentro del plazo inicial.

, siempre que se solicite dentro del plazo inicial. Una vez obtenido el permiso de ocupación, habrá un máximo de 2 meses para formalizar e inscribir la escritura de compraventa.

Si cualquiera de estos plazos vence, se pierde la aprobación y se libera el cupo.

El interesado podrá presentar una nueva solicitud, pero tendrá que iniciar el proceso nuevamente y quedará sujeto a las condiciones, disponibilidad presupuestaria y orden de asignación vigentes en ese momento.

El dinero no será entregado al beneficiario

El reglamento también establece una diferencia entre la aprobación del beneficio y el desembolso. La aprobación y asignación del cupo no significan que el subsidio ya haya sido desembolsado.

El pago ocurrirá cuando Panamá Conecta verifique, mediante interoperabilidad con el Registro Público, la inscripción definitiva de la escritura de compraventa, además del cumplimiento de las demás condiciones establecidas.

Una vez cumplidos estos requisitos, el MEF realizará el pago directamente al acreedor hipotecario, para aplicarlo a la operación aprobada.

Por tanto, el beneficiario no recibirá directamente el dinero del AbonoPaTi.

¿Qué ocurre si se detecta una inconsistencia?

Si después de la aprobación se detecta alguna inconsistencia, la plataforma podrá suspender preventivamente la operación para que la autoridad competente realice la verificación correspondiente.

La suspensión, por sí sola, no significa que exista un incumplimiento ni que el beneficio se haya perdido definitivamente.

En caso de que el subsidio haya sido obtenido o utilizado indebidamente, el MEF podrá iniciar las acciones correspondientes para recuperar los recursos de quien resulte responsable, garantizando el derecho de defensa de los interesados.

MEF dará seguimiento al programa

El MEF también deberá establecer indicadores para evaluar el funcionamiento del programa.

Entre los aspectos que serán medidos están la ejecución presupuestaria, cantidad y monto de AbonoPaTi aprobados y desembolsados, tiempo promedio de trámite, focalización de los beneficiarios, costo del programa y su contribución a la reducción del déficit habitacional.

El reglamento no modifica los requisitos del programa

La resolución aclara que su alcance se limita a desarrollar los aspectos operativos, tecnológicos y de gestión del AbonoPaTi.

Por ello, no modifica los requisitos establecidos previamente, el monto del subsidio, el porcentaje mínimo del aporte del beneficiario ni el precio máximo de las viviendas elegibles.

Estos aspectos están definidos en el decreto ejecutivo que creó el programa.

En caso de existir alguna contradicción entre el reglamento y el decreto, prevalecerá lo establecido en el decreto ejecutivo.

Todo el trámite será por Panamá Conecta

La solicitud y gestión del beneficio se realizará a través de Panamá Conecta, plataforma administrada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. El reglamento indica que la intervención manual será excepcional y deberá quedar registrada en el expediente electrónico.

Además, la plataforma no podrá solicitar nuevamente al interesado o al banco información que ya esté disponible en los sistemas oficiales.