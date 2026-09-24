Reformas electorales desatan cruce de acusaciones entre diputados en el pleno

La aprobación del proyecto en primer debate provocó reclamos por el trámite y por los cambios a la libre postulación. Los diputados Camacho y Robinson respondieron con fuertes señalamientos a sus colegas.

Panamá/Las reformas que definirían las reglas para las elecciones generales de 2029 encendieron este jueves el período de incidencias de la Asamblea Nacional. Diputados cuestionaron la forma en que el proyecto fue aprobado en primer debate la noche del miércoles, mientras otros defendieron la discusión realizada en la Comisión de Gobierno.

El diputado panameñista Francisco Brea expresó su rechazo tanto al trámite como a parte del contenido. “La posición de este diputado es en contra de lo que se aprobó el día de ayer por la forma en la cual se aprobó”, manifestó. También objetó modificar las reglas cuando ya comenzó la recolección de firmas para la formación de partidos y se pronunció contra el aumento del subsidio electoral.

Betserai Richards, de la bancada Seguimos, calificó lo ocurrido en la comisión como “un golpe directo a la democracia”. A su juicio, los cambios buscan dificultar la llegada de nuevos diputados independientes. “Buscan prácticamente eliminar la posibilidad de que en el próximo periodo entren diputados independientes”.

La respuesta llegó desde Realizando Metas. Luis Eduardo Camacho llamó “parvulario tóxico” a sus críticos y sostuvo que sus cuestionamientos al subsidio electoral son una “demagogia”. El diputado defendió las propuestas discutidas en comisión y acusó a sus colegas de hablar sobre disposiciones que, según él, no figuran en el proyecto.

El perredista Benicio Robinson también rechazó que la reforma se hubiera aprobado sin debate. Afirmó que se permitió leer y discutir las propuestas, y cuestionó el momento en que se presentaron algunas modificaciones. “Se leyeron todos los artículos y se discutieron todos los artículos”, aseguró. Luego acusó a sus críticos de no haber aprovechado la oportunidad de intervenir durante la sesión de la comisión.

Los cambios bajo discusión

Entre las modificaciones aprobadas en primer debate figura un aumento de las firmas exigidas a quienes aspiren por libre postulación, aunque contarían con menos tiempo para reunirlas. El proyecto también contempla elevar la cantidad de adherentes necesaria para formar un partido político, eliminar la figura de los iniciadores y aumentar el límite del financiamiento privado.

Otra propuesta permitiría que una persona elegida para dos cargos conserve la titularidad de ambos, aunque no pueda ejercerlos simultáneamente. El proyecto aún debe pasar por los siguientes debates legislativos, donde su contenido puede cambiar.

Con información de Luis Alberto Jiménez.