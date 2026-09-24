¿Madrugonazo? Asamblea se aprueba traslado por $32.1 millones antes de la hora citada, cuestionan falta de transparencia

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez , indicó a este medio que la falta de transmisión pudo haber sido un "error" humano, porque "yo exijo que las comisiones sean transmitidas".

Panamá/La Comisión de Presupuesto aprobó este jueves cuatro traslados de partida por un total de $32,110,809 para la Asamblea Nacional. Los documentos oficiales, obtenidos por este medio, muestran que $17.1 millones provienen de una partida del Ministerio de Salud (Minsa), $9,510,809 del Servicio de la Deuda, $4.5 millones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y $1 millón del Ministerio de Educación (Meduca).

La aprobación provocó reclamos de diputados de la bancada Vamos, que forman parte de esa instancia legislativa y quienes quedaron fuera de la discusión de esos recursos. En ese sentido, la diputada Yamireliz Chong aseguró que los miembros de la comisión habían sido citados para las 9:30 a. m., pero la sesión comenzó aproximadamente una hora antes. Según relató, cuando algunos de sus colegas llegaron, ya se habían tramitado casi todos los traslados.

“Nosotros fuimos citados para estar hoy a las 9:30 de la mañana. La sesión inició aproximadamente una hora antes de lo pactado”, dijo Chong. La diputada señaló que, al preguntar por el adelanto, el presidente de la comisión, Eduardo Vásquez, respondió que comenzó la reunión cuando se alcanzó el cuórum.

¿Para qué se solicitaron los fondos?

Según las justificaciones de los cuatro traslados, la Asamblea busca cubrir gastos de funcionamiento del segundo semestre de 2026. Los $17.1 millones provenientes del Minsa se destinarían de la siguiente forma: $16,311,000 para personal transitorio y $789,000 para décimo tercer mes.

El millón procedente del Meduca se distribuiría entre $779,401 para décimo tercer mes y $220,599 para dietas.

Los otros traslados contemplan cuotas patronales, servicios básicos, servicios comerciales, décimo tercer mes y dietas, de acuerdo con los documentos.

Chong cuestionó además que la transmisión por YouTube se interrumpiera después de unos 13 minutos y sostuvo que la sesión no estuvo disponible en televisión abierta desde su inicio.

También afirmó que la documentación sobre la Universidad Autónoma de Chiriquí, incluida en el orden del día, no figuraba entre los documentos entregados a los diputados la tarde anterior.

Al igual que Chong, no participaron en esta aprobación su colega Luis Duke, la panameñista Ariana Coba y el diputado de la bancada Seguimos, José Pérez Barboni.

Estos fondos aumentarían en unos $98 millones el presupuesto del Legislativo modificado, en lo que va de 2026.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, indicó a este medio que la falta de transmisión por sus canales pudo haber sido un "error" humano, porque "yo exijo que las comisiones sean transmitidas". Señaló además que lo que más evita es el morbo y la no transparencia.

"Esto es lo que más evito yo; créalo que de los errores que cometen, yo aprieto más y no se van a repetir", dijo Vásquez.